2024-2025 Futbol Sezonunda Bölgesel Amatör Futbol Liginde mücadele edecek olan Yeşilyurt Belediyespor Kulübünde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. İşadamı Adnan Çoban’ın kulüp başkanlığına seçildiği kongrede kulübün ismi Malatya Yeşilyurtspor olarak değiştirildi.Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Oktay Özevren, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Üyeleri ile spor adamları katıldı. Divan Başkanlığını Naci Şavata’nın yaptığı genel kurula tek liste halinde katılan İşadamı Adnan Çoban, Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün yeni başkanı oldu. Kulübün mali gelir ve gider tablosu oy birliğiyle kabul edildi.Genel Kurulda, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün ismi, Malatya Yeşilyurtspor Kulübü olarak değiştirilmesi yönündeki teklifte oybirliğiyle kabul edildi.Kulüp Başkanlığına seçilen Adnan Çoban ile Yönetim Kurulunu tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Liginde yer alacak olan Malatya Yeşilyurtspor’un Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını söyledi.Yeşilyurt Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ifade eden Başkan Geçit, “Belediyemizin maddi ve manevi destekleriyle şehrimizin sportif hayatına katkılar sunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüzün genel kurulunda Başkanlığa seçilen Adnan Çoban ile Yönetim Kurulu üyelerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Liginde şehrimizi temsil etmeye devam edecek olan kulübümüzün en iyi sonuçları alarak hedeflenen noktaya ulaşacağına bizler inanıyoruz. Kulübümüzü borçsuz bir şekilde, her hangi bir alacağı vereceği olmadan tertemiz bir şekilde yeni başkanımıza ve yönetim kurulumuza emanet ediyoruz. Yeni yönetiminde bu noktada başarılı çalışmalar yaparak kulübümüzü layık olduğu yere en güzel şekilde taşıyacağına inanıyoruz. Malatya’nın her alanda olduğu gibi sportif alanda da en iyi noktalarda olması hepimizin ve herkesin tek arzusudur. Belediye olarak altyapıya daha fazla yatırım yapılması, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve desteklenmesi gibi hedefler bizim önceliklerimiz arasındadır. Gençlerimizin hizmetine sunduğumuz spor tesislerimizle, yaz spor okullarımızla ve amatör spor branşlarına yönelik desteklerimizle sporu ve sporcuyu destekleyen bir yerel yönetimiz. Yeşilyurt B Kulübümüzün de yeni sezonda başarılı olması için ne gerekiyorsa yapacağız, yeni yönetim ve yeni sezon hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.Kulüp Başkanlığını Adnan Çoban’a devreden Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Oktay Özevren ise yeni yönetime başarı dilediğinde bulundu.Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Başkanlığına seçilen Adnan Çoban ise kuracakları güçlü bir kadro ile Yeşilyurtspor’u hak ettiği yere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, kulübe olan desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkürlerini sundu.Adnan Çoban Başkanlığındaki Yönetim Kurulu Listesinde; Mehmet Daşçılar, Özgür Yüksel, Ramazan Yüksel, Mustafa Keskinkılıç, Osman Çoban, Ali Karadoğan, Ömer Arslan Bozkurt, Mesut Akın ve Abdullah Kınacı yer alıyor.