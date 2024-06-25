Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayınladı. Başkan Demir, yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.Başkan Demir mesajında şu ifadeleri kullandı: "Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyorum."Yangın felaketi sonrasında bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Başkan Demir, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti. Yangının çıkış nedeni ve yapılan müdahaleler hakkında bilgi alınmaya devam edildiği belirtildi. Demir, bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.