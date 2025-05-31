Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Oltu İlçe Jandarma Komutanlığınca Oltu ilçesinde Bomba Arama Köpeği Yazı’nın da katıldığı operasyon neticesinde, 10 adet 9 mm çapında ruhsatsız Browning ve MP92 marka tabanca ile 10 adet şarjör ele geçirildi.Operasyon kapsamında olay şüphelisi 1 şahıs gözaltına alındıktan sonra adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edileceği belirtildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.