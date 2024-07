Malatya’da her gün binlerce kişinin uğradığı Sümer Park’ta Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin temizliğe önem vermemesi tepkilere yol açıyor.Malatyalıların sıcak yaz aylarında aileleri ile birlikte her gün akın ettiği Sümer Park’ta çöplerin zamanında toplanmaması ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor. Kentin en işlek parklarından olan ve her gün binlerce insanın ziyaret ettiği parkta akşam saatlerinde dolaşan vatandaşlar çöp yığınlarının oluştuğu çöp kutuları ile karşılaşıyor. Özellikle hafta sonları daha yoğun olan parkta oluşan bu görüntünün Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne yakışmadığını söyleyen vatandaşlar, günde bir kez tek çöplerin toplanması yerine halkın yoğun olduğu günlerde bu sayının arttırılmasını istiyorlar.Parktaki tüm çöp konteynerlerinde çevreye yakışmayan görüntüler yaşanırken, vatandaşlar bu yaz günlerinde çöplerin zamanında toplanmasını istiyor.