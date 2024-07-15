Hakkâri Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Mevlid-i Şerif okutuldu.15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hacı Sait Camii’nde verilen mevlit programına Vali Ali Çelik. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.Hakkâri İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan mevlidin ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından 15 Temmuz ve Çanakkale şehitleri ruhuna dua edildi.Program, cami çıkışında vatandaşlara yemek ikramında bulunulması ile sona erdi.