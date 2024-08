Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Karakucak Güreş Festivali, yoğun bir katılımla gerçekleşti.Türk milletinin zengin kültürel mirası ve geleneksel sporları arasında yer alan karakucak güreşine olan ilginin her geçen yıl arttığı gözlemlenirken, festivalin açılış konuşmasını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yaptı. Rektör Çomaklı, üniversitenin bu tür etkinliklerle hem öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hem de geleneksel spor dallarının yaşatılmasını hedeflediğini belirtti.İlk Kez Düzenlenen Festivale Yoğun İlgiAtatürk Üniversitesi Spor Kulübü öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Şampiyon Güreşçiler Derneğinin katkılarıyla Atatürk Üniversitesi Stadında gerçekleşen festivale, Erzurum ve çevre illerden pek çok güreşsever katıldı. Belediye Başkanları, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile yerel halkın yanı sıra, akademisyenler, öğrenciler ve sporcuların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar geleneksel karakucak güreşini yakından izleme fırsatı buldu. Karakucak güreşi, tarihi Türk güreş sporlarının temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor ve bu sporun yaşatılmasında önemli bir rol oynayan festivallerin düzenlenmesi, bu anlamda büyük bir önem taşıyor.Kıran Kırana Geçen MüsabakalarFestival kapsamında düzenlenen güreş müsabakaları, büyük bir heyecanla takip edildi. Farklı yaş ve kilo kategorilerinde yapılan müsabakalarda, sporcular hünerlerini sergileyerek izleyicilerden büyük alkış topladı. Karakucak güreşi, rakibin beline sarılarak yapılan bir güreş türü olup, rakibi sırt üstü yere sermek temel amaçtır. Bu anlamda, güreşçilerin fiziksel güçleri kadar teknik becerileri de ön plana çıktı. Müsabakalar sırasında izleyiciler, sporcuların kıyasıya mücadelesine tanıklık ederken, geleneksel davul-zurna ekibinin çaldığı ezgiler, etkinliğe ayrı bir renk kattı. Her anı büyük bir heyecana sahne olan güreşler, izleyenler tarafından uzun süre unutulmayacak anılar arasında yer aldı.Rektör Çomaklı: "Geleneksel Sporları Yaşatmak Önemli Bir Sorumluluk"Festivalin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversitemiz ile Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünün birlikte düzenlemiş olduğu 1. Karakucak Güreş Festivaline hoş geldiniz. 1995 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü uzun süredir aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Spor kulübümüz son zamanlarda yürüttüğü faaliyetlerle büyük bir ivme kazanmıştır. Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünün mevcut durumda aktif olarak futbol, tenis, tırmanma, curling ve benzeri bir çok alanda başarılı faaliyetler yürüttüğünü büyük bir memnuniyetle izlemekteyiz. Bu kapsamda Türkiye’de ilk defa bir Üniversite spor kulübünün Karakucak Güreş Festivali düzenlediğine hep birlikte şahit oluyoruz. Bu etkinliğin birçok üniversite için de örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Bu ve benzeri festivallerin geleneksel hale geleceğine inancım tamdır” dedi.Atatürk Üniversitesinin sporu ve sporcuyu daima desteklediğini özellikle ata sporlarını yaşatma adına tüm imkanlarını seferber ettiğini aktaran Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünün değerli başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan ve çalışma ekibine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu festivalin gerçekleşmesinde destekleri esirgemeyen Erzurum Büyük Şehir Belediye Başkanına, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürüne ve çok kıymetli sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu vesileyle bugün burada ermeydanında yarışacak pevlivanlarımıza da başarılar diliyorum. 1. Karakucak Güreş Festivalin tüm taraflar için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, herkesi muhabbetle selamlıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.Başkan Uçan: "Ulusal ve Uluslararası Birçok Etkinliğe Ev Sahipliği Yapacağız"Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünün değerli başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan ise bu tür etkinliklerin üniversite ve toplum arasındaki bağları güçlendirdiğini vurguladı. Uçan, Atatürk Üniversitesi olarak geleneksel sporlara verdikleri önemi şu sözlerle dile getirdi: “Karakucak güreşi, Türk milletinin asırlardır yaşattığı önemli bir spor dalıdır. Bu sporun gelecek nesillere aktarılması, kültürel mirasımızın korunması açısından büyük bir öneme sahiptir. Üniversitemiz, bu tür etkinliklerle hem sporun yaygınlaştırılmasını hem de öğrencilerimizin sosyal ve kültürel anlamda gelişimini desteklemektedir.”Atatürk Üniversitesi olarak böylesine önemli bir etkinliğin başlangıcına ev sahipliği yapmaktan ve üniversiteler arasında bir ilki hayata geçirmiş olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını aktaran Başkan Doç. Dr. Uçan, bunun bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen süreçte ulusal ve uluslararası arenada ses getirecek birçok etkinliği gerçekleştireceklerini belirterek desteklerinden dolayı başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.Genç Güreşçiler Geleceğe Umut VerdiFestivale katılan genç güreşçiler, sergiledikleri performansla izleyicilerden tam not aldı. Özellikle minikler kategorisinde yapılan müsabakalar, güreşin geleceği açısından büyük bir umut verdi. Genç sporcuların disiplinli çalışmaları ve azimleri, gelecek yıllarda Türk güreşinde adlarından sıkça söz ettireceklerinin sinyalini verdi.Birinci Karakucak Güreş Festivali, sadece sporcular için değil, aynı zamanda izleyiciler için de unutulmaz bir etkinlik oldu. Katılımcıların büyük bir coşkuyla takip ettiği festival, Erzurum’un spor kültürüne olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünün organizasyonu, geleneksel spor dallarına olan ilgiyi artırırken, bu tür etkinliklerin bölgenin tanıtımına da büyük katkı sağladığı görüldü.Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, gelecekte de bu tür organizasyonlarla hem üniversite camiasını hem de bölge halkını bir araya getirmeyi planlıyor. Festivale gösterilen yoğun ilgi, geleneksel sporların yaşatılmasına yönelik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.Müsabakalar sonucunda ise 60 kiloda Emrah Ormanoğlu, 70 kiloda Hamza Zopalı, 80 kiloda Cüneyt Budak, 90 kiloda Emre Çiftçi birinci olurken Başpehlivanlık mücadelesinde ise rakiplerini yenen Kenan Gör birinci, İranlı Vahid Yusofund ikinci, Fatih Yaşarlı ve Oktay Çiftçi ise üçüncü oldular.