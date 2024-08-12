Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi’nde Sibel Kadıoğlu, Gökhan Taşğın, Banu Kadıoğlu ve Cemile Karaman Gezenoğlu tarafından yayınlanan araştırmada, Erzurum ili temel alınarak tarımsal örgütlenmede etkili olan faktörler ele alındı.Araştırma sonuçlarına göre; üreticilerin yani tarımsal örgüte üye olan üreticilerin yaşındaki artış üye olmalarını olumsuz etkilerken sahip oldukları toplam arazi miktarı, kooperatifler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları ve üreticilerin traktör sahibi olmaları ile buna bağlı olarak alet makine varlığındaki artışın tarımsal örgütlere üyeliği artırdığı ve üye olmalarını olumlu etkilendiğini tespit edildi.“Gençlere yönelik eğitimler artmalı”Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan ve “Tarımsal Örgütlenmede Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği)” başlığını taşıyan araştırmada, araç varlığının tarımsal örgütlere üye olmayı önemli ölçüde arttırması nedeni ile üreticilerin alet ve makine sahiplenilmesi konusunda desteklenmesi gerektiği vurgulanarak, “Toplam arazi varlığındaki artışa bağlı olarak tarımsal örgütlere üyeliği artıracağı, bunun için toprak reformu ve arazi toplulaştırması çalışmalarına hız verilmesi ve tamamlanması gerekmektedir. Genç üreticilerin tarımsal örgütlenmeye bakışı ve üye olma isteği daha fazla olduğu için genç çiftçilerin bu konuda teşvik edilmesi ve gençlere yönelik eğitim ve yayım hizmetlerinin artırılması önemlidir. Sosyal güvencelerinin olmasının örgütlenme konusunda pozitif katkı sağladığı bu nedenle üreticilerin sosyal güvencelerinin sağlanması gerektiği, Bu problemlerin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının ve bu problemleri ortadan kaldıracak eğitim ve yayım çalışmalarının öncelikledirilmesinin gerektiği görülmektedir.” denildi.“Tarımda örgütlenme önemli bir faktör”Tarım ve gıda sektörünün güçlü konuma getirilebilmesinin en önemli şartlarından birisinin tarımsal örgütlerin yapılarının güçlendirilmesi ve kısa zamanda çözümler üretebilecek konuma getirilmesi olduğu vurgulanan araştırmanın sonuç kısmında daha sonra şöyle denildi, “Tarımın yıllardır süregelen yapısal sorunlarının çözümünde tarımsal örgütlenmenin rolü oldukça önemlidir. Pazarda etkin olabilmek, tüketicileri etkileyebilmek, üretimde yenilikleri takip ederek verimi artırabilmek, teknolojik gelişmelerden haberdar olmak ve uygulama fırsatlarını yakalayabilmek örgütsel güçle yani üreticilerin örgütlenmeleri ile mümkün olabilmektedir. İşletmelerde sürdürülebilirliği ve rekabeti sağlamak için üreticilerin örgütlenmeleri önemli bir husustur. Üreticilerin kooperatif veya birlik şeklinde örgütlenmelerini veya var olan kooperatif veya birliklerle birlikte çalışmalarını teşvik etmek de sosyo-ekonomik problemlerin çözümünde önemli ve büyük rol oynayacaktır.”