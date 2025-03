Malatya Girişimci İş Adamları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, hızlı tren hattının Malatya yerine Erzincan üzerinden Elazığ’a yönlendirileceğine dair iddiaları gündeme getirdi. Elazığ bürokrasisi ve siyasetinin bu konuda birlik içinde çalıştığını belirten Karademir, Malatya siyasetçilerinin de şehrin çıkarları için daha aktif olması gerektiğini vurguladı.Malatya Girişimci İş Adamları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir Malatya gündemine dair değerlendirmede bulundu. Karademir, yakın zamanda Battalgazi Belediyesi ile 2 taziye evinin yapılması için protokol imzalayacaklarını söyledi. Karademir, aynı zamanda basın mensuplarının barınma sorununa dikkat çekerek, 15 bin sosyal konut projesinden kiracı basın mensuplarına öncelik verilmesini talep etti.Taziye evi için yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya teşekkür eden Karademir, basın sitesi ve kiracı basın mensupları için basın konutu talebinde bulundu. Malatya’da kiracılar için yapılması planlanan 15 bin sosyal konut projesinde kiracı basın mensuplarına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Karademir şöyle devam etti:"Siyasetçilerimizin Murat Kurum Bakanımıza adım atması için destek vermesini istiyoruz. İnşallah basınımız bu zor şartlardan kurtulur. Yüzlerce basın çalışanımız var ve bunların birçoğu kirada ya da konteyner kentlerde. Malatya’ya 15 bin sosyal konut sözü verildi. Basın çalışanlarımıza öncelik verilmesini istiyoruz. Kiracı olan basın çalışanlarımıza yapılacak olan o konutlardan öncelik verilmesini istiyoruz."Malatya Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Salih Karademir, "Elazığ, Malatya’nın kardeş şehridir. En zor zamanımızda hem 2020 hem de 2023 depreminde fazlasıyla bize destek vermiştir. Bu anlamda Elazığ’a teşekkür ediyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Malatya’ya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) kurulacak diye bir hazırlığımız vardı. Ama Elazığ bürokrasisi ve siyaseti bununla ilgili ciddi adım atıyor. Bölge İdare Mahkemesi’nin Elazığ’a götürülmesi ve oraya kurulması için baskı yapıyor. BİM, Malatya için gereçten önemli ve Malatya’ya yapılması gerekiyor. Malatya’da inşaat firmalarımızın, müteahhitlerimizin ve hak sahiplerinin ciddi oranda davaları var. Kesinlikle, Bölge İdare Mahkemesi’nin Malatya’ya yapılması lazım. Malatya’daki siyasetçilerimizin ciddi anlamda Ankara’da baskı yapması lazım." diye konuştu.Hızlı tren projesinin ilk olarak Malatya’yı pas geçip Elazığ’a getirileceği iddiasını gündeme getiren Karademir, "Elazığ bürokrasisi, Elazığ siyaseti inanılmaz derecede çalışıyor ve birlik içindeler. Ben buradan onları takdir ediyorum. Malatya’yı ilgilendiren konularda kentin siyasetçilerin tam bir birlik içinde adım atmaları gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Malatya’daki il başkanlarımızı aynı masada gördük. Malatya’mız için güzel bir görüntüydü. Malatya’mız için alınan kararların ne olduğunu bilmek istiyoruz. Malatya sahipsiz değil, herkes gidecek biz kalacağız. Özellikle siyasetçilerimiz şehirle ilişkileri kesildiği zaman şehri yok sayıyorlar. Bu bizim için ciddi sıkıntı" şeklinde konuştu.Komşu il Elazığ’ın 2020 Sivrice depremini fırsata çevirdiğini belirten Karademir, "2020 depreminde Elazığspor’un, Malatyaspor’dan farkı yoktu. Aynı durumdaydı ama TOKİ şantiyelerinin hepsinden oradaki bürokrasi ve siyaset baskı yaparak her TOKİ projesini yapan firmadan 5’er, 10’ar milyon alarak hem borcunu kapattı hem de takımı yeniden ayağa kaldırdı. Bu şehrin buna ihtiyacı var. Deprem fırsattır. Bugün şehrimizde 200’e yakın inşaat firması var. Her firmadan 5’er milyon alınsa Malatyaspor’un borcu kapatılır. Bunu yapacak olan siyasettir. Siyasetin artık Malatya’da gücünü göstermesi gerekir. Bu şehir tribüne oynayanları görüyor. Sağduyulu olalım, Malatya hepimizin. Malatyayı birlikte ayağa kaldıracağız. Bizim üzerimize deşen ne ise yapmaya hazırız. Malatya gerçekten zor günler yaşıyor. Biz her zaman sahadayız. Siyaset için değil Malatya için sahadayız. Kimsenin koltuğunda gözümüz yok" ifadelerini kaydetti.Siyasilerin sorunların çözünü noktasında ilin valisinin yanında olması gerektiğini de ifade eden Karademir, "Valimiz yalnız bırakılıyor. Valimize siyasetin özellikle destek vermesini, Ankara’dan bu şehre yatırım getirmelerini istiyoruz. Biz TOKİ projelerini yatırım olarak görmüyoruz. Kendilerinin özel iş insanlarının buraya getirilerek fabrika kurmalarını, hayır yapmalarını, farklı projeler getirmelerini (hızlı tren, tranvay, viyadük, yeni hastane vs.) istiyoruz. Bu anlamda Valimizin tek başına Malatya sevdalısı olarak çalıştığına şahidiz. Bizler sürekli yanında olduğumuzu söylüyoruz ama siyasetinde valimize yardımcı olmasını istiyoruz" ifadelerini kaydetti.