Başkan Yüksel, “Hal böyleyken iktidar, memura ve emekliye tek haneli zamlar sunarak lüksün ve şatafatın faturasını da yine memurun emeklinin sırtına yüklemiştir. Mevcut hükumet 24 yıllık iktidarında ekonomiden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, eğitimden dış politikaya her alanda başarısız olmuştur. iktidar ne yazıkki ülkeyi artık yönetememektedir.

Yüksek enflasyon altında maaşları her geçen gün eriyen memur, bunlar yetmiyormuş gibi bir de uzun çalışma süreleri ve mobbing altında ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Emekli ve memurlarımızın bir çoğu, geçim sıkıntısı nedeniyle kayıt dışı bir çok alanda çalışmak zorunda kalmaktadır. Bir çok alanda başarısızlıklar söz konusu iken halen daha “bu işleri biz çözeriz ancak!” demek akla ziyan bir açıklamadır.

İktidarın bu komik zam oranını bir an önce düzeltmesi, en azından enflasyon verileri ile aynı seviyede bir zam yapması elzemdir. Halkımız şunu bilsin ki biz fakir bir ülkede değiliz faize gelince para var, lükse gelince var, şatafata gelince var, makam aracına gelince milyonluk araçlara var; ama memura emekliye gelince yok. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir, dolayısıyla iktidarı bir an önce iş başına davet ediyor gereğinin yapılmasını bekliyoruz”.