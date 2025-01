Erzincan Öğrenci Yurdu, toplumsal dayanışma ve gönüllülük bilincini artırmak amacıyla "Isıtan Eller" projesini Erzincan Geyikli Şehit Polis Hakan Can İlkokulu’nda hayata geçirdi. Projeyle, öğrencilerin hem ellerini hem de gönüllerini ısıtmayı hedefleyen ekip, bir etkinlik düzenledi.Proje kapsamında, yurt yetkilileri ve eğitim sorumluları, Geyikli Şehit Polis Hakan Can İlkokulu idaresiyle irtibat kurarak faaliyet tarih ve saatini planladı. Hazırlık sürecinde yurt bünyesinde düzenlenen örgü kursunda öğrenciler tarafından özenle örülen atkı ve bereler, hediye paketleri haline getirildi. Her pakete bir de çikolata eklenerek, ilkokul öğrencilerinin karne sevincine ortak olmak için yola çıkıldı.Okula ulaşıldığında, yurt ekibi sıcak bir şekilde karşılandı. Belirlenen sınıfa giren gönüllü öğrenciler, hediyeleri dağıtmanın yanı sıra çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi. Birlikte oynanan oyunlar ve yapılan etkinliklerle, çocukların yüzlerinde mutluluk ifadesi oluştu. Katılımcılar arasındaki dayanışma ve neşe dolu anlar, faaliyetin amacına ulaştığını gösterdi.Projede gönüllü olarak yer alan yurt öğrencileri, "Isıtan Eller" projesinin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu kaydetti. Çocuklarla vakit geçirerek, sadece ellerini değil, gönüllerini de ısıttıklarını ifade ettiler.