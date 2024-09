Iğdır Üniversitesi ile Cezayir’de bulunan Bordj Bou Arreridj Üniversitesi arasında akademik ve eğitim hususlarında iş birliği sağlamak üzere MoU (Memorandum of Understanding) ve Erasmus anlaşması imzalandı.?Uluslararası iş birliği ağını genişletme misyonu ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Iğdır Üniversitesi önemli bir anlaşmaya daha imza attı.Cezayir’in önde gelen üniversitelerinden bir tanesi olan Bordj Bou Arreridj Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında Memorandum of Understanding on Academic Cooperation (MoU) ile Erasmus anlaşması imzalandı.İmzalanan protokol kapsamında iki üniversite arasında akademik ve idari personel değişimi, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin değişimi, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, ders verme, sempozyum düzenleme ve akademik iş birliğinin artırılması gibi faaliyetler yürütülmesinin önü açıldı.Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Üniversitemizin son dönemde attığı adımlarla bölgede ve dünyada adından söz ettiren bir Üniversite olma yolunda önemli bir mesafe kaydettiğini ifade etti.Rektör Alma, “Bu anlaşmalar, Üniversitemizin uluslararası alanda tanınırlığını artırmanın yanı sıra, akademik kadromuz ve öğrencilerimiz için de yeni fırsatlar oluşturulacaktır.Bordj Bou Arreridj Üniversitesi ile kurduğumuz bu iş birliği, her iki kurumun da bilimsel ve kültürel zenginliklerini paylaşarak daha da gelişmesini sağlayacaktır. Bu önemli adımda emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.