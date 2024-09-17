Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ’da da başlatılan ’Hediyem Kitap Olsun’ kampanyası çerçevesinde toplanan kitaplar, öğrencilere dağıtılmaya başlandı.Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile, bilginin, öğrenmenin, okumanın kaynağı olan kitabı daha çok kitleye ulaştırmak ve her bireyin kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla ’Hediyem Kitap Olsun’ kampanyası başlatıldı. Elazığ İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Kadın kolları tarafından temin edilen kitaplar, öğrencilere ulaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda kitaplar ilk olarak Cemil Meriç Fen Lisesi kütüphanesine hediye edildi.