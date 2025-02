Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Dahili Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim üyesi Erkan Çakmak, "influenza aşısının özellikle riskli bireylerde ağır pnömoni tablosunun ortaya çıkmasını engelleyebildiğini, bu nedenle yoğun bakım ünitesine yatış sıklığını düşürdüğünü ve gribal enfeksiyonlardan kaynaklanan ölüm oranlarını da azalttığını" ifade etti.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Dahili Yoğun Bakım sorumlusu Erkan Çakmak, grip aşısı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, bağışıklığı zayıf olan vatandaşların her yıl grip aşısı yaptırmaları gerektiğini savundu. Ülkemizde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte influenza virüsüne bağlı üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış yaşandığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Erkan Çakmak, "Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde endişe verici bir yoğunluğun olmadığını ancak gribal enfeksiyon sonrası gelişen pnömoni ve solunum sıkıntısı nedeniyle yatan hasta sayısında son zamanlarda bir miktar artış oldu. Hastalar sıklıkla 65 yaş üstü ve beraberinde kronik bir hastalığı olan bireylerden oluşuyor. Bu hastalar arasında influenza virüsüne karşı aşı yaptırmayan kişiler daha fazla. 65 yaş ve üstü bireyler, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları, KOAH tanısı bulunan kişiler, kronik böbrek yetmezliği hastaları, kanser hastaları, immün yetmezlik tablosu bulunan yani bağışıklığı zayıf olan kişilerin her yıl Eylül-Ekim döneminde grip aşısı, yani influenza aşısını yaptırmaları halinde enfeksiyonu daha hafif geçireceklerdir" dedi.

Açıklamalarına devam eden Dr. Çakmak, "İnfluenza aşısının özellikle riskli bireylerde ağır pnömoni tablosunun ortaya çıkmasını engelleyebiliyor. Bu nedenle yoğun bakım ünitesine yatış sıklığını düşüyor ve gribal enfeksiyonlardan kaynaklanan ölüm oranlarını da azaltıyor. İnfluenza aşısının her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanları gibi riskli gruplara, 65 yaş üstü bireylere ve kronik hastalığı bulunan kişilere ücretsiz olarak yapılıyor. Bu tür risk altındaki bireylerin grip aşısını yaptırmaları büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.