Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz öncülüğünde kurum ve okul yöneticileri ve öğretmenlerce kortej oluşturuldu. Ellerinde Atatürk posteri, Türk bayrağı ve "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun" pankartları ile çelenk töreninin yapılacağı valilik binası önüne kadar yürüyen Müdür Nurettin Yılmaz ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yaptı. Daha sonra Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda konuşan Müdür Nurettin Yılmaz, her zaferin ardında bir dua, her galibiyetin gerisinde bir bilgi ve her fethin ruhunda elleri öpülesi devrin öğretmenlerinin yer aldığına vurgu yaptı. Müdür Yılmaz, "Hakkâri eğitim ailesi olarak eğitimi birinci önceliklerine alan Valimiz Ali Çelik’in liderliğindeki eğitim yolculuğumuzda, tüm paydaşlarımızla birlikte karanlığı aydınlığa çevirmek için şehit düşen Ayşenur, Aybüke ve Necmettinlerin miraslarına sahip çıkmaya ve yeni Eren Bülbülleri, Sabri’leri ve Ömer Halisdemirleri yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.Programın sonunda, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.