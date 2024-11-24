Van’da düzenlenen programla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Van Devlet Tiyatrosunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur’an tilaveti ile devam etti. Burada konuşan Vali Ozan Balcı, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu vurgulayarak, “Çok kıymet verdiğim öğretmenlerimizle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Bugün Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği gün. Bugün öğretmenler günü. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere memleketimize, milletimize emek veren, ülkemizin bugünlere gelmesine katkı sağlayan, imarında, inşasında, ihyasında, her alanda ilerlemesine, insanlarımızın huzur, refah ve esenliklerine katkı sağlayan bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Ahirete irtihal eden öğretmenlerimizi de bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum. Emekli olan öğretmenlerimize memleketimize, milletimize yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler benim en değer verdiğim, memleketimizin milletimizin aydınlanmasında bilginin taşıcısı kıymetli çalışma arkadaşlarımdır. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetinin eğitim camiamızın emrinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Öğretmenler, mazeret üretmeden, gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan sanatçılardır. Bu yaptıkları fedakarlıklardan dolayı öğretmenlerimize müteşekkiriz ve her zaman yanlarındayız” dedi.Kutlama programında, öğretmen ve öğrencilerin müzikal oratoryosu ilgiyle izlendi. Göreve yeni başlayacak aday öğretmenlerin yemin ettiği programda Vali Ozan Balcı, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verdi.Program, yapılan masa tenisi ve resim yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödül verilmesiyle son buldu.