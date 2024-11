Hakkari Devlet Hastanesi tarafından ‘17 Kasım Dünya Prematüre Günü’ dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.‘17 Kasım Dünya Prematüre Günü’ dolayısıyla Hakkari Devlet Hastanesi’nde Başhekim Operatör Dr. Serhan Arman, Hastane Müdürü Mustafa Yoldaş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yaşar Tanyürek, Kamu Hizmetleri Başkan Yardımcısı Tevadet Tekin Yakar, yenidoğan ünitesi çalışanları ve ailelerin katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde prematüre çocuklu ailelere detaylı bilgilendirme yapıldı.Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, “Dünya’da her yıl yaklaşık 15 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 150 bin bebek, her 10 bebekten biri dünyaya prematüre olarak gelmektedir. Prematüre doğum ve prematüreliğin zorlukları ve yükü hakkında toplumda farkındalık oluşturarak prematüre bebeği olan ailelere umut ve cesaret vermek amacıyla her yıl ‘17 Kasım Dünya Prematüre Farkındalık Günü’ olarak kutlanmaktadır. Bu yıl dünya prematüre farkındalık günü etkinliği Hakkâri Devlet Hastanesi’nde kutlandı. Yenidoğan ünitesi ve hastane çalışanları ile yöneticilerin katıldığı etkinlik, prematüre doğup yenidoğan ünitesinden sağlıkla taburcu edilen bebeklerimiz ve ailelerinin katılımıyla taçlandı. Prematüre gününün önemi konusunda yenidoğan uzmanımız Dr. Yasemin Ezgi Köstekci kısa bir sunum gerçekleştirdi. Prematüre bir bebeğin hayata tutunması için “Kaliteli bakıma her yerde erişim” vurgusu yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastane yönetimimiz ile ilimizde yenidoğan yoğun bakım hizmetinin yürütülmesinde emeği olan pediatri, kadın doğum, çocuk cerrahisi, radyoloji bölümlerine ve 112 Komuta Kontrol Merkezine teşekkürler sunuldu. Hastanemizde bir prematüre bebeğin doğumdan taburculuğa kadar geçirdiği sürecin anlatıldığı, “Küvözden Dünya’ya” isimli video gösterimi katılımcılara, özellikle de prematüre bebeği olan anne ve babalara duygu dolu anlar yaşattı” ifadelerine yer verildi.Programda “Prematüre anne ve babası olmak” konusuyla ailelerin de katılımcılarla duygularını paylaştı. Etkinlik sonunda ’hayata erken başlayan minik kahramanların ve ailelerinin yanındayız’ mesajı verildi.