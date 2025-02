Bingöl Genç Devlet Hastanesi D’den C gurubuna yükseldi.Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde kaynakların etkin kullanımı, insan gücü ve tıbbi-teknolojik donanım ile bina tahsisinin doğru tespit edilmesi ve atıl kapasite oluşturulmaması adına hastanelere belli kriterlere dayalı roller veriyor. Bu kapsamda, 2013 yılından bu yana 50 yatak kapasitesiyle bölgede D statü grubu olarak hizmet veren Genç Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü girişimleri sonucunda ‘Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli’ ve ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ misyonu doğrultusunda C statüsü grubuna yükseltildi.2013 yılından bu yana D grubu statüsünde hizmet veren Genç Devlet Hastanesi’nin bölgede önemli bir sağlık üssü olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, " Genç Devlet Hastanesi, Genç bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmeti ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gelişen şartlar ile beraber bakanlığımızın kriterleri doğrultusunda hastanelerimizin büyüme eğilimi göstermesi bizleri de memnun etmektedir. Hastanemiz, C grubu hastane rolü için tüm imkanlara ve yeterliliğe sahiptir. Yapılan girişimler neticesinde Genç ilçemizde ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımız, birçok branşta sağlık hizmeti almaya başlayacaktır" dedi.