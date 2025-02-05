Erzincan’da 3. Geleneksel Hadis-i Şerif Yarışması’nda 40, 80 ve 120 Hadis-i Şerif kategorilerinde dereceye giren Sümbül Valide Sultan Kız Kur’an Kursu hafızlık öğrencileri umre ile ödüllendirildi.Öğrenciler, umre yolculuğuna çıkmadan önce Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nu ziyaret ettiler. İl Müftüsü, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek, çıktıkları kutsal yolculuğun hayırlara vesile olmasını diledi.Hadis-i Şerif ezberinde yeni yarışmaya hazırlık başladıSümbül Valide Sultan Kız Kur’an Kursu hafızlık öğrencileri, Mayıs ayında düzenlenecek olan 4. Geleneksel Hadis-i Şerif Yarışması’na hazırlanmaya başladılar. Hz. Muhammed’in mübarek sözlerini öğrenme ve yaşama gayreti içinde olan genç hafızlar, yarışmada yine üstün başarı göstermek için çalışıyorlar.