Malatya Büyükşehir Belediyesi, sanatın farklı dallarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Fotoğraf Makinesi Müzesi’nde gerçekleştirilen Fotoğraf Okuma Günleri etkinliği, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Fotoğraf Okuma Günleri’nin konuğu olan Fotoğraf Sanatçısı Orhan Alkaya, “Asi Dağların Kuytusu: Levent Vadisi” konulu sunumu ve fotoğraf gösterimi ile izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği Fotoğraf Okuma Günleri etkinliği, dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak bilinen ve doğal güzellikleriyle büyüleyen Levent Vadisi’nde çektiği özel fotoğrafları katılımcılarla paylaşan Fotoğraf Sanatçısı Orhan Alkaya, her fotoğrafın bir öykü anlattığını vurguladı.Programda katılımcılara fotoğraf hakkında bir konuşma gerçekleştiren Orhan Alkaya fotoğrafın sadece bir kareden ibaret olmadığını belirterek, “Fotoğraftan eğer hikâye çıkmıyorsa bana göre o fotoğraf değildir. Fotoğraf her şeyi göstermek zorunda da değil. Fotoğraf bir şeyi gösterir, kalanı siz kafanızda tamamlarsınız. Yani öyküyü siz götürürsünüz arkaya doğru. Kendi mantalitenize göre bir öykü oluşturamazsınız. Eğer bir öykü oluşturmuyorsa bence fotoğraf amacına ulaşmış değildir. Dolayısıyla fotoğraf esasında öyküdür” dedi.Sanatçı Alkaya, fotoğraflarında Levent Vadisi’nin benzersiz coğrafi yapısını, ışık ve gölge oyunlarıyla dramatik bir şekilde yansıtarak izleyicilere vadinin büyüleyici atmosferini yansıtmayı başardı. Katılımcılar, gösterim sırasında hem fotoğraf sanatına dair derin bilgiler edinme hem de görsel bir yolculuğa çıkma fırsatı buldu.Etkinliğin sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hamid Süha Hotar, sanatçı Orhan Alkaya’ya günün anısına Malatya’nın simgelerinden biri olan Arslantepe Arslan Heykeli’ni takdim etti. Hotar, sanatın toplum üzerindeki dönüştürücü gücüne vurgu yaparak, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın her alanına destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Hotar, sanatçıların değerli eserlerini Malatyalılarla buluşturmak kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti. Fotoğraf Okuma Günleri’nin sanata ilgi duyan herkes için ilham verici bir etkinlik olduğunu vurgulayan Hotar, fotoğraf sanatçısı Orhan Alkaya’ya katkılarından dolayı teşekkür etti.