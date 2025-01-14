Kars’ta eğitimde kaliteyi sağlamak ve artırmak amacıyla başlatılan “Kars’ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri” KAFKAS Projesi kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve veliler arasında en çok kitap okuyanlara hediye verildi.Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa Kars Valisi Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.Programın açılışında konuşan Vali Ziya Polat, “Kafkas Projesi bir yıldır uyguluyoruz uygulamaya devam edeceyiz.Tabi uygulayan sahada çocuklarımıza yansıtan idarecilerimiz, kaymakam arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz bu işin içine özellikle velilerinde alınması yönünde ev ziyaretleri yapıyor arkadaşlarımız. Öğretmen arkadaşlarımız tek tek evleri ziyaret ediyorlar, emek veriyorlar çocuklarımızın yarınlarına umut olmak için. Biz bu çocuklarımızın ellerinden tutacağız, akıllarından tutacağız, kalplerinden tutacağız. Hep söylüyoruz ya aklı ve kalbi iyi olan güzel olan çocuk yetiştirmemiz gerekiyor.Sadece akademik yönden başarılı olan çocuklar değil, devletine,milletine bağlı,atasına ecdadına bağlı,bayrağına ezanına bağlı nesiller yetiştirmemiz lazım” diye konuştu."21’de 36 Kars Okuyor ve Okuyan Kars" projesinin video gösterimi sunulmasının ardından İlkokul kademesinde Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Muhammet İsmail Özavunca, Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğrencisi Sahra Nur Kaya, Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu öğrencisi İhsan Alperen Andaç,Orta Okullarda Merkez İmam hatip Orta Okulu öğrencisi Muhammet Enes Bozbağ, 75. Yıl Cumhuriyet Orta Okulundan Nihal Çetinkaya, Ölçülü Şehit Turgay Salgar Orta Okulundan Ceylan Ülbeği’ye ödüllerini Vali Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya ve protokol üyeleri verdi.Veliler arasında en çok kitap okuyarak ilk üçe giren Derya Başbuğ, Tufan Tazegül ve Elif Uluman’a ödüllerini Vali Ziya Polat verdi. Ödüllerin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.