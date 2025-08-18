HAZIRA ALIŞTIRILAN BİR TOPLUM OLUŞTURULDU

Başkan Biçer, hükümetin politikaları yüzünden toplumun üretimden uzaklaştırıldığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün faiz oranları üzerinden insanların ‘hazıra’ yönlendirildiğini görüyoruz. Elinde birikimi olan, üretime değil faize yatırıyor. 500 bin lirası olan bir ayda emekli maaşı kazanıyor ama çiftçi, işçi, esnaf alın teriyle ayakta kalmaya çalışıyor. Bu anlayış, üreten toplumu tüketen topluma dönüştürdü. Faizle ayakta duran bir düzen kuruldu ve en tehlikelisi de millet bu düzene alıştırıldı.”

BU HÜKÜMETİN EKONOMİK TUTUMU YANLIŞTIR

Fetih Ahmet Biçer, hükümetin ekonomi yönetimini hedef alarak şöyle konuştu:“Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Üreten insanımızın önü kapanırken, parası olan hiçbir şey üretmeden gelir elde ediyor. Bu, hem adalet duygusunu hem de toplumsal ahlakı çökertiyor. Bugün geldiğimiz noktada üretim yok, istihdam yok; sadece faize yaslanmış bir ekonomi var. Bu hükümetin yanlış ekonomik tutumu yüzünden memleketimiz üretimden koparıldı.”

DEVA PARTİSİ’NİN YOLU ÜRETİM VE ADALET

Biçer, çözümün üretime ve adalete dayalı bir ekonomi olduğunu vurguladı:“DEVA Partisi olarak biz, faizi değil üretimi destekleyeceğiz. Gençlerimizin iş bulacağı, çiftçimizin üreteceği, sanayicimizin büyüyeceği bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu milletin kurtuluşu faizle geçinmekte değil; alın teriyle, üretimle, adaletli bir ekonomik düzenle mümkündür. Biz milletimizi faize bağımlı olmaktan kurtarıp yeniden üretime yönlendireceğiz.”