Yurtbaşı Belediyesi bünyesinde görev yapan kadrolu işçiler ile Personel Hizmetleri Ltd. Şti. çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi, Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa ve Toplu İş Sözleşmelerinden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan tarafından imza altına alındı.

İmzalanan yeni sözleşme ile çalışanların haklarının güvence altına alındığını belirten Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, “Üyelerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri adına yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi sürecinin olumlu bir şekilde sonuçlanmasından dolayı mutluyuz. Bu süreçte işçi kardeşlerimizin yanında duran ve destek veren Yurtbaşı Belediye Başkanımız Sayın Nihat Doğan’a teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmenin tüm üyelerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan ise, “Belediyemizde görev yapan çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Onların daha iyi şartlarda çalışabilmesi adına sendikamızla uyum içinde yürütülen toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.