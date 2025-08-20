Bu çerçevede; Nevrada Eğitim Kurumları, Yöntemim Hazardağlı Kurs Merkezi ve 6 Sigma Eğitim Kurumlarını ziyaret eden Başkan Alan, eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Ziyaretlerinin amacının Elazığ’da faaliyet gösteren dershane ve okulların yaşadığı sorunları yerinde tespit etmek olduğunu belirten Başkan Alan, “Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında biz bu kurumlara nasıl destek olabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz? Bunun istişaresini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurumsal Dayanışma Mesajı

Nevrada Eğitim Kurumları Kurucusu ve Elazığ TSO Meclis Üyesi Cihan Nurkalem ise eğitimin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Nurkalem, Elazığ’daki özel eğitim kurumlarının yaşadığı zorlukları bir bütün olarak ele almanın ve ortak çözümler üretmenin önemine değindi.

EĞİTİM KURUMLARININ SESİ OLACAĞIZ

Ziyarette konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, eğitimin Elazığ için en kıymetli alanlardan biri olduğunu vurgulayarak;

“Eğitim konularına duyarlılık gösteren çok kıymetli bir Valimiz Sayın Numan Hatipoğlu var. Aynı şekilde Belediye Başkanımız da eğitime oldukça önem veriyor. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitim kurumlarımızın her zaman yanındayız. Onların sorunlarını çözmek, onların sesi olmak için buradayız.” Dedi.

Yöntemim Hazardağlı Kurs Merkezi Kurucu Müdürü Zülfü Burak Yaman, özellikle kurs merkezlerinin çevresinde bulunan eğlence mekânlarından kaynaklanan ses kirliliğine dikkat çekerek şunları dile getirdi:“Canlı müzik yapılan eğlence yerlerinin ses yalıtımının olmaması ciddi sorunlara neden oluyor. Bu konuda resmi makamlara başvurduk ama henüz netice alamadık. Bu noktada Sayın Başkanımızın desteği bizim için çok kıymetli.”

6 Sigma Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Emrah Pamukçu ise “merdiven altı” olarak tabir edilen kayıt dışı eğitim kurumlarına dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

“Bu kurumlarda emek veren insanlar olabilir ancak öğrenci güvenliği ve eğitim kalitesi açısından resmi, kurumsal ve denetlenen kurumlara yönelmek çok daha sağlıklı olacaktır. Velilerimizden bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz."

Eğitim kurumlarının yaşadığı problemleri değerlendiren Başkan İdris Alan, bu sorunların yalnızca bir kesimin değil, tüm şehrin meselesi olduğunu vurgulayarak;

“Genellikle sorunlar aynı: Merdiven altı kurumlar, gürültü kirliliği. Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce geniş katılımlı bir toplantı yapmayı hedefliyoruz. Sayın Valimize ve Milli Eğitim Müdürümüze bu sorunları ileteceğiz. Öğrencilerimizin ve velilerimizin mağdur olmaması için gereken tüm adımları atacağız.” dedi.

Ziyaretler sırasında oluşan ortak kanaat, eğitim alanındaki sorunların sadece tespit edilmesi değil, aynı zamanda etkili çözümlerle giderilmesi gerektiği yönünde oldu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, bu süreçte eğitim camiasıyla iş birliği içinde olmaya ve sorunların çözümünde öncülük etmeye kararlı görünüyor.