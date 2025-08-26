Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile Elazığ TSO arasında imzalanan protokol kapsamında, Bakırcılar Sokak ve Tarihi Kapalı Çarşı’nın otantik dokusuna uygun yeni işyerleri inşa edilmesi hedefleniyor.

Proje ile Hem esnafa hem de şehrin ticari hayatına destek sunacak proje ile yıkımı gerçekleştirilen Saray Camii yanındaki Ticaret ve Sanayi Odası eski binasının esnafların taleplerine yanıt verecek şekilde yeniden yapılandırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Bakırcılar Sokak ve Kapalı Çarşı’nın tarihi dokusuna uygun işyerleri inşa edileceğini ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, “Bu bölgede Odamıza ait mülkiyet hakkımızı Belediyemize devrederek karşılığında uygun alanda arsa tahsisi talep ettik. Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları taleplerimizi olumlu karşıladı ve bugün de protokolümüzü imzaladık. Şehrimize önemli değer katacak bu projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu konudaki taleplerimize olumlu yaklaşan ve ilimiz ticari hayatının gelişmesine önemli katkılar sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum. İlimizin kalkınması ve gelişmesi adına birlikte hareket etmeye ve şehir adına birlikte büyümeye devam edeceğiz.” dedi.