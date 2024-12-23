TVF 2.lig 5.grupta mücadele eden Erzurum Gençlik Spor kulübü bugün oynana maç sonrası play-off ’da kalmayı garantiledi.Erzurum Teknik Üniversitesi Kapalı Spor salonunda oynanan maçta rakip Muş ekibi Lalezar Spor kulübünü 3-0 yenmeyi başardı.Antrenör Mehmet Kırık ve yardımcı antrenör Selami Uğurlu idaresinde, kendi seyircisinin büyük desteği ile maça başlayan ev sahibi ekip ilk sette karşılıklı sayılar sonucu 25-20’lik üstünlük ile tamamladı.İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü rakibini 25 - 12 yendi. Üçüncü sette yine oyun disiplininden kopmayan Erzurum ekibi seti 25 - 10 alarak hem seti hem de maçı kazanmayı başardı. 3 - 0 lık galibiyet ile grupta namağlup olarak grup liderliğini sürdürdü.