Erzurum Sivil Toplum Patformu (ESTP) 7.Olağan genel kurulu gerçekleştirildi. ESTP Kurucu Başkanı Abdullah Mustafa Güvenli 16 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini devretti.Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof.Dr. Kemal Bıyıkoğlu (Mavi Salonunda) yapılan olağan genel kurula; AK Parti İl Başkanı Av.İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Türkez, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Engin, Saadet Partisi İl Başkanı, Yusuf Kolikısa, Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Duman, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Musiad Erzurum Şube Başkanı Abdulkerim Kavaz, İHH Erzurum Şube Başkanı Ömer Onay, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman ve birçok STK dernek Başkanları, yöneticileri ve üyeleri katıldı.Divan Başkanlığını Cemalettin Hınıslıoğlu’nun yaptığı genel kurulda konuşan A.Mustafa Güvenli 16 yıllık başkanlık sürecinde Erzurum Sivil Toplum Patformu’nun faaliyet raporunu görüntü olarak anlattı.Başkan Güvenli, “ESTP’yi kurarken, ortak paydasında Erzurum’un bulunduğu bir güç birliği tesis etmeyi amaçlamıştık. Önceliğimiz Erzurum olmakla birlikte yine Erzurum halkının ortak düşünce, his ve duygularına da tercüman olmaya çalıştık. Erzurum’un eğitim, ekonomi, kültür, siyaset konularını yakından takip edip sorunların çözümü için çalışmalar yaptık. Bu doğrultuda; bir ayağımız Erzurum’da bir ayağımız Ankara’daydı. Başkentte Başbakanlarımızı, Cumhurbaşkanlarımızı, ekonomi bakanlarımızı, siyasi parti başkanlarımızı ziyaret edip, Erzurum şehrimiz ile alakalı tüm konularda sorunlarımızı aktarıp, taleplerimizi ilettik. Ülkemizin bekası için 15 Temmuz hain kalkışmada meydanlara indik. 27 gün boyunca geceleri meydanlarda geçirerek Anadolu’nun Kalesinde nöbetler tuttuk. Vatanımızın bekası söz konusu olunca Erzurum adına bir duruş ortaya koyduk. Yine tüm dünyayı etkisi altına Koronavirüs ile mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı için çabaladık. Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat Kahramanmaraş deprem haberini aldığımız ilk andan itibaren dernek ve vakıflarımızla bölgeye akın ettik. Arama-kurtarma ve ilk yardım gibi acil ihtiyaçları karşılamak üzere bölgeye ayni ve nakdi yardım ulaştırdık. Platform çatısı altında bulunan, öncelikle yardım kuruluşları olmak üzere bütün STK’larımızla birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledik. Devletimizin yanında olduk.’Peygamberimiz’e (s.a.v) Saygı ve Zulme Lanet’ yürüyüşümüzle Türkiye’nin en büyük yürüyüşünü ve mitingini düzenleyerek Erzurum’dan tüm dünyaya mesaj verdik. Söz konusu peygamber efendimiz (s.a.v ) olunca, Erzurum’un ve Erzurum halkının bir anda nasıl organize olabildiğini herkese gösterdik.Masum ve mazlumların sesi olmaya çalıştıkEvet, önceliğimiz şehrimiz ve ülkemizdi. Ancak hiçbir zaman ümmeti unutmadık. Her vakit ümmetin derdi ile dertlendik. Filistin için, Gazze için, tek yürek olduğumuz gibi, Doğu Türkistan, Arakan, Somali Suriye, Lübnan ve Irak’ı da unutmadık. Tüm dünyadaki mazlumların sesi olmaya çalıştık” diye konuştu.Çatısı altında sendika, dernek, vakıf, meslek odası ve çeşitli kurumlarla kuruluşların temsil edildiği Erzurum Sivil Topum Platformu’nun, bundan sonraki süreçte de Erzurum’un sesi olmaya devam edeceğini kaydeden Güvenli, yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.Küçükoğlu; ESTP’nin faaliyetlerini takdir ediyoruzESTP genel kurulunda söz alan AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu yaptığı konuşmada; Meslek odası, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla kurulmuş olan Erzurum Sivil Toplum Platformu’nun faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ve şehrimiz adına yapılan hayırlı faaliyetleri takdir ettiklerini dile getirdi. Küçükoğlu, 16 yıl boyunca yaptığı hizmetlerinden ötürü Başkan Güvenli’ye teşekkür ederken yeni başkan ve yönetimine de hayırlı olsun ifadeleriyle başarılar diledi.Genel kurul sonrası ESTP Kurucu Başkanı Abdullah Mustafa Güvenli’ ye 16 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Cemalettin Hınıslıoğlu tarafından yeni yönetim adına plaket takdim edildi.Erzurum Sivil Toplum Platformu ‘nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Ömer Sait Aksoy, Abdülkerim Kavaz, Ömer Onay, Doç. Dr. Hüseyin Aydoğdu, Prof. Dr. Abdulvahap Özsoy, Emre Ayyıldız ve Dr. Mahmut Yılmaz.Alınan ortak karara göre önümüzdeki günlerde yönetim kurulu toplanarak Erzurum Sivil Toplum Platformu ‘nun yeni başkanını belirleyecekler.