Geçirdiği kalp krizi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 72 yaşındaki Rıdvan Ulusoy, 50 dakika süren kalp masajı ile hayata döndü. İsviçre’de yaşayan ve Erzincan’ın Kemah ilçesindeki köyüne gelen 61 yaşındaki Nuri Esen’de geçirdiği kalp krizi sonrası 10 dakika süren kalp masajı ile yeniden hayata döndü.Erzincan’da geçtiğimiz günlerde yaşanan iki kalp krizi vakası, sağlık çalışanlarının hızlı müdahalesi ve azmiyle başarıyla sonuçlandı. Her iki olayda da, yapılan kalp masajı sayesinde kalp krizi geçiren vatandaşlar yeniden hayata döndü.İlk olayda, 72 yaşındaki Rıdvan Ulusoy kalp krizi geçirerek fenalaştı. Olayın ardından hemen çevresindekiler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi ve Ulusoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 50 dakika süren kalp masajı ve yapılan müdahale ile Ulusoy’un kalbi yeniden çalışmaya başladı ve hayata tutundu. Diğer bir vakada ise, İsviçre’de yaşayan 61 yaşındaki Nuri Esen, Erzincan’ın Kemah ilçesindeki köyünde aniden kalp krizi geçirdi. Çevredekiler tarafından hızla fark edilen durum sonrası Esen, hastaneye kaldırıldı. Burada 10 dakika süren etkili bir kalp masajı ile Esen yeniden hayata döndürüldü.Kalp krizi geçiren Nuri Esen’in eşi Medine Esen yaptığı açıklamada, “Rahatsızlandı biraz ufak müdahaleler yaptım. Kendimiz özel bir hastaneye geldik Orada bazı şeyler yapıldı ilk müdahale edildi. Ondan sonra müdahale odasına aldılar. Oradan ambulansa alıp araştırmaya geldik. Oradan tekrar kırmızı odayı aldılar, müdahale ettiler. Ondan sonra yoğun bakım bölümüne getirdiler. Çok stres yaşadık Çok üzüldük. Çok korktuk. Ondan sonra çok şükür kendine geldi.Vakaların hastaneye geliş ve müdahale süreçlerini anlatan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, “Hastamızın kendisi cumartesi günü acil servisimize şuur bulanıklığıyla başvurmuştu. Yapılan değerlendirmeler sırasında kalp ritminin kaybolduğunu tespit ettik ve o andan itibaren kalp mesajıyla entübe ederek hayat mücadelesine başladı. Biz de bu konuda destek olduk. Akabinde yaklaşık on dakika kadar kalp masajı, ardından kalp ritmi geri döndü. Kalp ritmi geri döndükten sonra da biz bu süreçte kendisine bir anjiyo yaptık. Anjiyodan sonra da koroner yoğun bakım ünitemize aldık. Bu şekilde kalp atımı sona eren ve hayati fonksiyonları kaybolan bir insanın bizlerin çabasıyla, bizlerin çabasıyla geri dönerek hayata bizimle tekrar bir arada olması bizim için sevinçlerin, mutlulukların en büyüğü. Bu mutluluğumuzu da sizlerle paylaşmak istedik.” şeklinde konuştu.Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekten mutlu bir haberle karşınızdayız. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde İsviçre’den Türkiye’ye misafirliğe gelen Nuri adlı bir vatandaşımızın Kemah’ta geçirmiş olduğu kalp krizi üzerine merkeze intikali, merkezdeki müdahaleleri ve eğitim araştırma hastanesinde kalp ritminin bozulması üzerine yapılan müdahale ve sonrasındaki mutlu bir tabloyu sizlerle paylaşmak istedik. Gerçekten Erzincan’da iyi bir sağlık hizmeti verdiğimizi buradan rahatlıkla ifade edebilirim” dedi.“50 dakika süren kalp masajı ile hayata döndü”72 yaşındaki Rıdvan Ulusoy’un 50 dakika süren kalp masajı ile hayata döndürüldüğünü belirten Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, “Servisimizde yatan bir hastamız, Mucize hastalarımızdan biri diyebiliriz. Kendisi 72 yaşında. Bir cumartesi sabahı maalesef kalbi duruyor ve kalbi durur vaziyette Acil servise yakınları tarafından ambulansla getiriliyor. Orada kırmızı alanda müdahale etmeye başlıyorlar. Yapılan değerlendirmede evet kalp atımı yok. Ve yaklaşık 45 dakika süreyle kalp masajı yapılıyor kendisine. Bu kırk beş dakikanın sonunda artık aileye de bilgilendirme yapmak için hazırlanıyorlar arkadaşlar. Hatta bilgilendiriyorlar. Artık hani son bir on dakika daha fırsat verelim ama ondan sonra eğer kalp atımı dönmezse maalesef işlerimizi, kalp masajımızı bitireceğiz derken Rıdvan amcanın kalbi atmaya başlıyor. Yaklaşık 50 dakikanın sonucunda Rıdvan amcanın kalbi atıyor. Kalp ritmi Geri dönüyor. Anjiyo da alınıyor. Anjiyosu yapıldıktan sonra da biz Rıdvan amcayı 7Aralık’tan itibaren hastanemizin yoğun bakım biriminde takibe başlıyoruz. Orada da yaklaşık bir aylık bir yoğun bakım süreci var. Zaman zaman uyuttuk. Zaman zaman solunum cihazından ayırdık akciğerleri bize bir takım kötü şakalar yaptı. Ondan sonra tekrar solunum cihazına bağlamamız gerekti. Ve ama en nihayetinde Rıdvan amca sağlığına kavuştu ve yoğun bakımda ve yaklaşık bir hafta önce servise çıktı. Bugün de Rıdvan amcayla burada son günümüz. Bu mutluluğumuzda Tekrar sizinle paylaşmak istedik. Şu an gayet kendi sağlıklı. İlerleyen süreçte kalbine bir pil işlemi yapılacak. Ama önce evini çok özledi. Evini bir görsün. Yeme içmesi biraz daha normale dönsün. Ondan sonra da inşallah yine onu misafir edip kalp pili işlemini tekrar inşallah başarıyla yapacağız.Babasına yaklaşık 50 dakika kalp masajı yapılarak hayata tutundurulduğunu belirten Rıdvan Ulusoy’un Oğlu Yusuf Ahmet Ulusoy ise, “Şuan babam biraz yorgun ama inşallah o yorgunluğumuzda eve gidince inşallah atlatacağız. Sabah saatlerinde Annem telefon açtı. Biz acil bir şekilde geldik. Durumun farkına vardıkları zaman direkt ambulansı aramışlar zaten. Ben geldiğim zaman bir iki dakika sonra da ambulans geldi Ambulansla beraber hastane acil bölümüne geldik. Orada zaten normalde evde biraz iyiydi, bilinci yerinde değil ama hastaneye geldikten sonra bilin kaygı da yaşanmaya başladı. Kalbi durduğu an kırmızı alana götürdüler. Orada tabii ki kalp masajı falan yaptılar. Ondan sonra tekrar kalbi çalışmaya başladı.” şeklinde konuştu.