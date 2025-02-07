Erzincan’da üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile devlet üniversitelerinin işbirliğinde üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı başlatıldı.Bu kapsamda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde akademik yıl içerisinde 709 kişilik İŞKUR Gençlik Programı düzenlenecek.Katılımcılar, program kapsamında hem iş gücü deneyimi edinme hem de maddi destek alma fırsatı bulacak.Programdan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek. Program, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerini kapsamayacak.Program, Sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, laboratuvar ve araştırma faaliyetleri, toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi gibi alanlarda uygulanacak.Haftada azami 3 güne kadar günlük 7 buçuk saat olarak uygulanacak olan programlarda katılımcıların programa katılım sağladığı her bir gün için bin 83 TL cep harçlığı verilecek, katılımcının genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri de karşılanacak.Programa başvurulan adreste yer alan hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla ise o hanedeki insanlar bu programdan yararlanamayacak.Katılımcıların program esnasında başka yerde sigortalı olmalarının önünde bir engel bulunmuyor.