Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görevli Uzman Dr. Elif Pala Gün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla "Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırak" diyerek açıklamalarda bulundu.Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü"nde sigara bırakmak isteyenleri davet ediyor. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Uzman Dr. Elif Pala Gün, sigara ve tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigara içen vatandaşları yeni bir başlangıç yapmaya davet etti.Dr. Elif Pala Gün, dünya genelinde her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, bu ölümlerin 7 milyondan fazlasının doğrudan tütün kullanımından kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, 1,2 milyondan fazla kişinin ise tütün dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. "Tütün ve tütün ürünü kullanımı vücuttaki hemen hemen her organa zarar verir ve pek çok önlenebilir hastalık, sakatlık ve erken ölüme sebep olur" diyen Dr. Gün, sigara içmenin sağlık üzerinde büyük tehditlere karşı sigarayı bırakmanın her yaşta ve her dönemde büyük fayda sağladığını vurguladı."Sigara bağımlılığı bir hastalık; Tedavi edilmeli"Sigara bağımlılığının bir hastalık olduğunu ve günümüzde tedavisinin mümkün olduğunu belirten Uzman Dr. Elif Pala Gün, "Tütün ve tütün ürünü kullanan ve bırakma kararı alan danışanlarımız, Sağlıklı Hayat Merkezimizde değerlendirilerek, kendilerine uygun tedavi seçenekleri belirleniyor. Polikliniğimizde sunulan tüm hizmetler tamamen ücretsizdir" dedi. Ayrıca, sigara bırakma sürecinde danışanlarla düzenli takipler yapıldığını ve hem yüz yüze hem de telefonla görüşmeler sağlanarak, sürecin başarılı bir şekilde yönetildiğini aktardı.Her yıl 9 Şubat’ta kutlanan Dünya Sigarayı Bırakma Günü, tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, sigara içen kişileri bilgilendirmek ve onları sigara bırakma yolunda teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. Bu özel gün, sigaranın insan sağlığına verdiği zararın önlenmesi ve sigara içenlerin tedavi edilmesi konusunda global çapta önemli bir rol oynuyor. Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde, sigara ve tütün ürünü kullanan vatandaşları polikliniğe başvurmaya davet ediyor. Dr. Elif Pala Gün, sigara içenlerin bu tarihi fırsatı değerlendirerek yeni bir başlangıç yapmalarını istedi."Sigara bırakma polikliniğine başvurun"Erzincan’da sigara ve tütün ürünlerinden kurtulmak isteyen tüm vatandaşlar, Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvurabilir ve uzman desteği alarak sağlıklı bir yaşam yolunda adım atabilirler. Poliklinikte, bireysel tedavi planları oluşturularak, her danışanın sigara bırakma süreci destekleniyor. Tütün ürünlerinin zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve sigara içenlerin bu zararlı alışkanlıklarını terk etmeleri için Sağlıklı Hayat Merkezinde yapılan çalışmalar, Erzincan’da sağlıklı bir toplum için büyük bir adım olarak görülüyor.