Merkez Hakem Kurulu, Karaman FK-Elazığspor maçının hakemlerini açıkladı.Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 18. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 14.00’da Yeni Karaman Stadyumunda oynanacak olan Karaman FK - Çimentaş Elazığspor maçını Isparta bölgesinden klasman hakemi Berkan Taşkın yönetecek. Taşkın’ın yardımcılıklarını Antalya bölgesinden Cihad Buyurgun ile Mustafa Güçer yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak ise Afyonkarahisar Bölgesi’nden Engin Atmaca görevlendirildi.