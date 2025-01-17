Erzurum’da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında “Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, Ahmet Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu, Erzurum Valiliği Yatırım İzleme Müdürü Yılmaz Aktaş ve müdür yardımcıları katıldı.Toplantıda, il genelinde yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan eğitim yatırımları değerlendirildi. Ayrıca eğitim projelerinin mevcut durumu detaylı şekilde değerlendirilirken, süreçlerin daha etkin ilerlemesini sağlamak amacıyla istişarelerde bulunuldu.Vali Çiftçi, yatırımların planlanan takvime uygun şekilde tamamlanması ve eğitim kalitesini artıracak her türlü adımın kararlılıkla atılması için özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.