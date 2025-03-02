Elazığ’da Okul Sporları kapsamında Elazığ’da düzenlenen Voleybol Türkiye Yarı Finali, Judo İl Birinciliği ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakaları sona erdi.Okul Sporları kapsamında düzenlenen Voleybol Türkiye Yarı Finali, Judo İl Birinciliği ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakası, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi Voleybol Türkiye Yarı Finali müsabakasına 11 ilden 8 kız 8 erkek takımı, Judo İl Birinciliği müsabakasına 9 okuldan 50 sporcu ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakasına ise 47 sporcu katılım sağladı.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Voleybol Türkiye Yarı Finali, Judo İl Birinciliği ve Futsal Genç Erkek-Kız müsabakaları Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilerek düzenlendi. Yapılan okul sporları müsabakalarında sporcular kıyasıya mücadele ettiler. Dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi.