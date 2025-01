Elazığ Belediyesi, sosyal projelerine bir yenisini daha ekleyerek “Anne Çocuk Akademisi” Projesini hayata geçirdi.Alt yapıdan üst yapıya, kültürden sanata, turizmden ulaşıma, spordan gençliğe kadar her alanda şehri yatırımlarla donatan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatları ile annelerin ve çocukların gelişimine her anlamda katkıda bulunmayı amaçlayan Anne Çocuk Akademisi Projesi hayata geçirildi. Elazığ Belediyesi Kadın Meclisinin başlattığı Anne Çocuk Akademisi, annelerin ve çocukların sosyal, kültürel ve eğitsel alanlarda gelişimini desteklemeyi, toplumsal dayanışmayı artırmayı ve güçlü bireylerden oluşan bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini açıklamasının ardından başlatılan proje ayrıca, anne ve çocukların birlikte vakit geçirerek birbirlerinin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olma, aile içi bağları güçlendirme ve kadınların toplumsal hayata daha aktif katılımını destekleme hedefi ile faaliyetlerini sürdürecek. Yalnızca bir eğitim programı değil, aynı zamanda bir yaşam platformu olma iddiasıyla da dikkat çeken Anne Çocuk Akademisinde her hafta üç ders şeklinde düzenlenecek eğitimler yapılacak ve çocuklar, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri toplulukları tarafından eğitici ve eğlenceli etkinliklerle desteklenecek.Eğitimler, 7 hafta sürecek7 hafta sürecek olan proje, her cumartesi günü alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek seminerler ve atölye çalışmalarıyla gerçekleştirilecek. Uzman eğitmenlerin gönüllü olarak katkı sunacağı programın ilk haftasında, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Demir, annelere yönelik etkili iletişim konulu seminer düzenledi.Proje ile ilgili konuşan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, ’’Elazığ Belediyesi Kadın Meclisimizin başlattığı Anne Çocuk Akademisini, Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde anneler ve çocuklarla birlikte başlatmış bulunmaktayız. Projemizin amacı, en önemli kurumlarımızdan olan aile yapısını güçlendirerek, aile içerisindeki iletişiminin, anne çocuk ilişkisinin ve sevgi, saygı ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlayabilmektir. Aynı zamanda, 0-12 yaş grubundaki çocuklarımızın da burada anneleri ile birlikte olup, güzel bir zaman dilimi geçirmelerini sağlama hedefindeyiz. Fırat Üniversitesi, İl Müftülüğü ve kendi müdürlüğümüz bünyesindeki eğitimciler tarafından yürütülecek bu projemizde ayrıca Fırat Üniversitesi’nde eğitim gören gönüllü öğrencilerimiz de projemize destek sağlamaktadır’’ dedi.