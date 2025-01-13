Van’da soğuk havaların etkisiyle vatandaşlar, bağışıklıklarını güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak için aktarlardaki doğal ürünlere yöneliyor.Havaların soğumasıyla birlikte aktarlara yoğun talep oluştu. Vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadele etmek için özellikle ıhlamur, zencefil, adaçayı ve kuşburnu gibi bitkilere yöneliyor. Bu ürünler, kış aylarının en çok tercih edilen doğal çözümleri arasında yer alıyor. Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte aktarlarda yaşanan hareketlilik hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.“Hastaneye gitmeden önce bize uğramalarını tavsiye ediyoruz”İHA muhabirine konuşan Hakan Ertaş isimli aktar, soğuk havalarda yoğunluklarının arttığını belirtti. Genelde soğuk algınlığı geçirenlerin kendilerine geldiklerini ifade eden Ertaş, “Genelde soğuk algınlığı geçirenler bize geliyor. Biz de müşterilerimize, bitkisel ürünleri hasta olmadan önce kullanmalarını öneriyoruz. Önceden kullanıldığında hastalıklar daha hafif atlatılabilir. Ancak genellikle insanlar hasta olduktan sonra geliyorlar. O yüzden hastaneye gitmeden önce bize uğramalarını tavsiye ediyoruz” dedi.Öte yandan uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerken, doğal ürünlerin bilinçli ve ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.