Üniversite öğrencilerini proje yapmaya teşvik etmek ve üretken hale getirmeyi hedefleyen Teknofest’e katılan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin (EBYÜ) genç beyinleri üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) ve Teknoloji Transfer Ofisinin desteğiyle hazırladıkları projelerde 3 ayrı dalda finale kalarak büyük bir başarıya imza attı.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Teknofest’e finale kalma başarısı elde eden öğrencileri tebrik ederek final yarışında başarılar diledi.Geleceğin insansız kara aracı için imkânları seferber eden EBYÜ’lü mühendis adayı öğrenciler Öğretim Görevlisi Nurettin Oğuzhan Akoğuz’un önderliğinde robotank üretti. Mekanik Üretiminde EBYÜ Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Emir Can Akyüz, Modellemede Hacettepe’de Üniversitesi İç Mimarlık 4. sınıf öğrencisi Fatma Süeda Ademoğlu, Elektronikte EBYÜ Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Hakan Ademoğlu ve Burkay Elbir, Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Boran Dora Evmez Yazılımında ise Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Nurullah Emin Ergezen, Emir Can Akyüz ve Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Hakan Ademoğlu’nun yer aldığı robotank projesi, çeşitli görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin bu projeyle Teknofest finalinde büyük başarı elde etmesi beklenmektedir. Robotank’ın geleceğin sivil ve askeri teknolojilerini şekillendirecek yeni bir çözüm olması hedefleniyor.Doç.Dr. Yunus Babacan danışmanlığında oluşturulan EBYU-VLSI grubu ise Çip Tasarım Kategorisinde finale kalmayı başardılar. Babacan önderliğinde EBYÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4.Sınıf Öğrencisi Ahmet Mücahit Sülük ve EBYÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ahmet Eren Güler’in projesi kapsamında 3 adet devre tasarımı gerçekleştirilmiş, bunların ilki sıcaklıktan bağımsız band gap refererans devresi, İkincisi Low-Drop Out devresi ve üçüncüsü ise osilatör devresi olarak ele alınmıştır. Proje kapsamında her bir devre ayrı ayrı çalıştırıldıktan sonra tümleştirmeye uygun hale getirmek amacıyla üç devre aynı anda çalıştırılarak performans analizleri yapılmış ve Teknofest jürisi tarafından başarılı bulunan bu proje finale kalmaya hak kazanmıştır.Doç. Dr. Kamil Orman danışmanlığında yarışmaya başvuran ve finale kalmaya hak kazanan EBYÜ Sürü İHA takımı “İstikbal”de ise Donanım ekibinde Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencilerimiz Yunus Emre Gözalıcı ve Meyrema Aybil, Yazılım ekibinde Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencilerimiz Kübra Güneş ve Nisa Nur Şerit yer aldı. 4 Drone ile hazırladıkları sürü İHA takımıyla birden fazla İHA’nın koordineli bir şekilde çalışmasını belirli görevlerde İHA’ların birlikte görev almasını ve etkili iletişim kurmasını hedefleyen ekip finale kalan projelerini daha fazla geliştirmeyi ve “İSTİKBAL” projesi sayesinde sürü İHA’ların keşif, gözetleme, arama ve kurtarma, tarım ve lojistik alanlarında görevlerini otonom olarak kusursuz bir şekilde sürü halinde yerine getirebilmesini hedefliyor. Doç. Dr. Orman danışmanlığındaki EBYÜ’lü genç bilim insanları sistemin yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak daha akıllı ve etkili hareket etmesini de amaçlıyor.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin 3 ayrı dalda finale kalan projelerinin 5-8 Eylül 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Teknofest Final yarışlarında büyük başarılar elde etmesi bekleniyor.Teknofest’te başarılı projeleriyle final yarışında da yer almaya hak kazanan öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, “Teknofest gibi prestijli bir yarışmada finale kalmanız, üniversitemiz adına büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olmuştur. Gösterdiğiniz azim, çalışma disiplini ve yenilikçi düşünce yapınız, sadece kendi geleceğinize değil, ülkemizin teknoloji ve bilim alanındaki geleceğine de önemli katkılar sağlayacaktır” dedi. Rektör Levent, “Sizleri bu başarınızdan dolayı yürekten tebrik ediyor, üniversitemizin adını en iyi şekilde temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadeleri ile finalde öğrencilere başarılar diledi.