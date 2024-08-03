Bingöl Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yenişehir Mahalle Parkı, vatandaşların hizmetine açıldı. Başkan Arıkan; “Daha yeşil bir Bingöl hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor, şehrimizin yeşiline yeşil katıyoruz” dedi.Bingöl Belediyesi, eski İl Özel İdaresi alanı ile arka kısmında bulunan lojman ve tahta barakaların bulunduğu alanı modern bir parka dönüştürdü. İçerisinde modern çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, modern aydınlatma sistemleri, havuz, bay/bayan/engelli WC ve mescitlerin yer aldığı 6 dönümlük park, bölgenin çehresini değiştirdi.Milletvekilleri parkı gezdiAçılışla birlikte Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven ve beraberindekiler parkı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Arıkan, burada yaptığı konuşmada, parkın Bingöl’e hayırlı olmasını diledi. Bingöl’ün yeşil alanını arttırmak için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Arıkan, “Burası, hem çok kullanışlı hem çok modern hem de çarşı merkezimize nefes aldıran bir yaşam alanı oldu. Bu projemizle eş zamanlı başlayan kent meydanı projemiz de hızla ilerliyor. Bununla birlikte 6 yeni park yapımımız da devam ediyor. İnşallah bunlar da tamamlanınca şehrimizin yeşil alan miktarına çok önemli katkılar sağlamış olacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızdan bu alanlara sahip çıkmasını, bizimle birlikte ortak yaşam alanlarımızı korumasını temenni ediyorum” diye konuştu.