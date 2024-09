Elsevier ve Stanford Üniversitesi’nin her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden (EBYÜ) 4 akademisyen yer aldı.Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütülen “Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation İndicators” başlıklı araştırmada, kapsamlı bir bilimsel etki endeksi oluşturularak tüm dünyada araştırmalar yapan ve makaleler yayımlayan akademisyenler sıralandı. Bilimsel makalelerin atıf oranlarının yazar sırası ve sayısı gibi kriterlerin kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı araştırmada, bilim insanlarının h-indeksi yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak sıralama yapıldı.Türkiye’den de birçok bilim adamının yer aldığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, bu yıl da listede EBYÜ’den Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Süleyman, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Babacan, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Türkeş ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir Huyut yer aldı.Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi olma ülküsü ile yola çıkan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin her alanda olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da Türkiye’de ve dünyada adından söz ettiren bir üniversite olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Üniversitemizi yaptıkları bilimsel çalışmalar dolayısıyla önemli bir yere taşıyan başta Prof. Dr. Halis Süleyman, Doç. Dr. Yunus Babacan, Doç. Dr. Cüneyt Türkeş ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir Huyut olmak üzere tüm akademisyenlere teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.