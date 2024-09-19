Erzincan’ın Tercan ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı.Program Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulunun bahçesinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda daha sonra okul müdürü Muhammet Diler günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.Programa Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman’ın yanı sıra ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı.Konuşmaların ardından program okul öğrencilerinin hazırladığı etkinliklerin sunulmasıyla ve İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa Duman ile protokolünün hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.