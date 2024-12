Yeni yönetmelikle akılcı ilaç kullanılması için önemli teşviklerin mevcut olduğunu belirten aile hekimi Dr. Sümeyye Yüksel Çelik, "Yeni yönetmelikle ilaç yazmada kısıtlama değil akılcı ilaç kullanıma teşvik gelmiştir" dedi.Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Pınarlar Köyü’nde aile hekimliği yapan Dr. Sümeyye Yüksel Çelik, Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu.Dr. Çelik, “Yeni yönetmelikle birlikte koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri için 5 ana başlıkta tarama ve izlem yapılmasını amaçlamaktadır. Toplumda sık görülen kronik hastalıklardan hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıkların taraması hedeflenmektedir. Çağımızın önemli halk sağlığı sorunlarından obezitenin izlenmesi de bu başlıklar arasında yer almaktadır. Ayrıca yaşlılarımızın yakın takibi ve sağlık değerlendirmesi de bu başlıklar içerisinde yer alıyor. Yeni yönetmelikle aile hekimleri vatandaşlarımızın koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti açısından başvuracaklar ilk merkez olması hedeflenmiş. Bizler de kayıtlı nüfusumuzda her bireyi düzenli takip ve izlemlerle halkın sağlığın korunması için birinci basamakta sağlık hizmeti veriyoruz” şeklinde konuştu.Sağlığın korunması, tedaviye ihtiyaç kalmadan sorunların tespiti ve önlenmesinin toplumun her kesimi için önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Çelik, “Yeni yönetmelikle akılcı ilaç kullanılması için önemli teşvikler mevcut. Gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımının küresel bir sağlık sorunu haline geldiğini günümüzde bugünden geleceğin tedavi sorunların çözülmesi hedeflenmiş. Özellikle antibiyotik kullanımı konusunda önlem alınmadığı takdirde antibiyotiklere karşı direnç gelişebilecek ve bu nedenle ilerleyen dönemlerde bazı hastalıklar, direnç geliştiği için antibiyotiklerle tedavi edilemez duruma gelebilecektir. Bizler gelen hastalarımıza hekim önerisi olmadıkça antibiyotik kullanmamaları gerektiği her fırsatta belirtiyoruz. Yeni yönetmelikle ilaç yazmada kısıtlama değil akılcı ilaç kullanıma teşvik gelmiştir. Bizler ihtiyaç duyulan ilaçları uygun tanılara göre gelen hastalarımıza yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Dr. Çelik, yönetmeliğin amacına ulaşabilmesi için vatandaşların da sağlığına gereken önemi vermesi ve aile sağlığı merkezlerinde düzenli muayene ve tarama yaptırmaları gerektiğini de ifade etti.