2022 yılında Hepatit B aşısının 3. doz kapsayıcılığının yüzde 99.41 olarak gerçekleştiğini dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Toylak, "Yani neredeyse tüm hedeflenen kişilere aşı yapılmıştır. Bu program sayesinde Hepatit B hastalığına karşı ülke genelinde başarılı bir koruma sağlanmaktadır” dedi.Tunceli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Toylak, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.Hepatitin en basit anlamıyla karaciğer iltihabı olduğunu belirten Dr. Toylak, “Hepatitler, tüberkülozdan sonra en sık ölüme yol açan enfeksiyon hastalığı olup pek çok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Viral hepatitlere ise başta Hepatit A, B, C, D ve E virüsleri olmak üzere farklı virüs tipleri sebep olmaktadır. Hepatit B ve Hepatit C virüsleri uzun vadede kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabildiği için ayrı bir öneme sahiptir” diye konuştu.Hepatit türleri hakkında bilgi veren Dr. Toylak, “Hepatit A, su ve besinlerle bulaşabilen ve kötü hijyenik koşullarda kolayca yayılan bir hastalıktır. Çocukluk döneminde hafif belirtilerle geçerken, ileri yaşlarda ciddi karaciğer hastalığına ve ölümlere neden olabilir. Türkiye’de hijyen kurallarına ve temiz su kaynaklarına ulaşımın artması ve Hepatit A aşısı uygulamalarının başlamasıyla enfeksiyon görülme sıklığı azalmıştır. Ülkemizde çocuklara 18 ve 24 aylarda, risk grubundaki kişilere ise 6 ay arayla 2 doz ücretsiz Hepatit A aşısı yapılır. 2022 yılında yapılan aşıların kapsayıcılığı yüzde 96.06’dır.Hepatit B ve C’nin bulaş yolları arasında kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, enfekte enjektörlerin paylaşımı, cinsel ilişki, anneden bebeğe bulaş ve aile içi temas bulunmaktadır. Hepatit B hastalığından korunmanın en etkili yolu aşılamadır. Türkiye’de Hepatit B aşısı, 1998 yılı itibarıyla rutin çocukluk aşı takvimine eklenmiş ve risk grubundaki kişilere de ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Hepatit C virüsüne karşı aşı henüz bulunmamaktadır ancak etkili tedaviler mevcuttur ve bu tedaviler Türkiye’de genel sağlık sigortası kapsamında ücretsiz olarak sunulmaktadır. 2022 yılında Hepatit B aşısının 3. doz kapsayıcılığı yüzde 99.41 olarak gerçekleşmiştir. Yani neredeyse tüm hedeflenen kişilere aşı yapılmıştır. Bu program sayesinde Hepatit B hastalığına karşı ülke genelinde başarılı bir koruma sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.Hepatitten korunmak için aşı dışında buluş yollarına ilişkin koruma önlemleri almanın önemine vurgu yapan Dr. Toylak, “Sağlık kurumlarına başvurarak bilgi almak ve bilinçlenmek, viral hepatitlerin önlenmesi ve kontrolünde önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.