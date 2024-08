Eğitimci Abdullah Samancı, Roblox’un çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirdi.Son yıllarda, çocukların favori oyun platformlarından biri haline gelen Roblox’un dijital çağın sunduğu cazip dünyalardan biri. Milyonlarca çocuk, bu platformda kendi oyunlarını tasarlayarak hayal güçlerini sınırları zorlayabilir ya da başkalarının oluşturduğu dünyalarda maceraya atılabildiğini anlatan Abdullah Samancı, “Ancak her madalyonun iki yüzü olduğu gibi, Roblox da göründüğü kadar masum bir eğlence kaynağı değil. Bu platformun çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, ebeveynlerin göz ardı etmemesi gereken bir konu. İlk olarak, Roblox’un neden olduğu dijital bağımlılık meselesine değinmek gerekiyor. Oyunların cazibesi, çocukları saatlerce ekran başına kilitlerken, bu süre zarfında fiziksel aktivitelerden uzaklaşmalarına neden oluyor. Çocuklar, sokakta oyun oynamak, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ya da aileleriyle kaliteli zaman geçirmek yerine sanal dünyalarda kayboluyor. Bu durum, sadece fiziksel sağlıklarına zarar vermekle kalmıyor; aynı zamanda sosyal becerilerinin gelişimini de olumsuz etkiliyor” diye konuştu.Roblox’un bir diğer karanlık yüzünün ise içerik denetimi konusunda ortaya çıktığını kaydeden Samancı, “Her ne kadar platform, çocuk dostu bir ortam sunmayı amaçlasa da, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin denetlenmesi her zaman mümkün olmuyor. Bu da, çocukların yaşlarına uygun olmayan, hatta zararlı olabilecek içeriklerle karşılaşma riskini beraberinde getiriyor. Ebeveynlerin bu noktada devreye girmesi, çocuklarının hangi oyunlara eriştiğini yakından takip etmesi gerekiyor. Siber zorbalık, dijital dünyada her geçen gün artan bir sorun ve Roblox da bundan nasibini almış durumda. Çocuklar, çevrim içi oyun oynarken diğer kullanıcılar tarafından rahatsız edici davranışlara maruz kalabiliyor. Bu tür deneyimler, onların özgüvenini zedeleyebilir ve psikolojik olarak derin izler bırakabilir. Sanal dünyada yaşanan bu tür zorbalıklar, çocukların gerçek dünyadaki ilişkilerine de zarar verebilir” dedi.Roblox’un sunduğu bir diğer tehlikenin de finansal boyutunda gizli olduğunu ifade eden Abdullah Samancı, daha sonra şunları kaydetti:“Oyun içi satın alımlar, çocuklar için büyük bir çekicilik taşıyor. Ancak, sanal para birimi olan ’Robux’ ile yapılan bu satın alımlar, çocukların finansal bilinci olmadan büyük miktarlarda para harcamalarına yol açabilir. Bu noktada ebeveynlerin, çocuklarının harcamalarını yakından izlemeleri ve gerekli sınırları koymaları son derece önemli. Son olarak, kişisel verilerin güvenliği meselesine değinmekte fayda var. Roblox’ta çocuklar, diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunarak kişisel bilgilerini paylaşma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Kötü niyetli kişiler, bu bilgileri kötüye kullanabilir ve çocukların güvenliğini tehlikeye atabilir. Ebeveynler, çocuklarının kimlerle iletişim kurduğunu ve hangi bilgileri paylaştığını dikkatle takip etmelidir.Sonuç olarak, Roblox gibi platformlar çocuklara farklı bir oyun deneyimi sunarken, aynı zamanda çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Ebeveynlerin, çocuklarının bu dijital dünyada kaybolmaması için dikkatli ve bilinçli olmaları gerekiyor. Teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanmak elbette önemli, ancak bu fırsatları dengeli bir şekilde kullanmak, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümeleri için şart. Roblox, modern çağın bir gerçeği olarak karşımızda duruyor, ancak bu gerçekliğin karanlık yüzünü görmezden gelmek, çocuklarımızın geleceğini riske atmak anlamına gelir.”