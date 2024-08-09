Iğdır sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı’na kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.2024 yılı “Kanatlı Yaban Hayvanı Tahsis Programı” çerçevesinde Ağrı Dağı Milli Parkı’na kınalı keklik salımı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Iğdır Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, çeşitli paydaşların katılımıyla gerçekleşti. Salım etkinliğine, Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Yeşil Iğdır Avcılar Derneği üyeleri katıldı. Katılımcılar, kınalı kekliklerin doğal yaşam alanlarına salınımını sağladı ve türün yerel ekosisteme adaptasyon sürecini destekledi. Yetkililer, bu tür etkinliklerin bölgenin biyolojik çeşitliliğini koruma ve yaban hayatı destekleme çabalarının bir parçası olarak önem arz ettiğini belirtti. Ayrıca Ağrı Dağı Milli Parkı’nın doğal zenginliğine katkıda bulunmayı amaçlayan bu tür çalışmaların hem ekosistem dengesinin sağlanmasına hem de bölgedeki doğal yaşamın devamlılığına katkıda bulunduğuna değinildi.