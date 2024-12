Sivas ve Çanakkale’den gelen glomus tümörlü hastalar Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştular.Sivas’ta yaşayan Arife Şahin ile Çanakkale’de ikamet eden Necdet Öz, glomus tümörüne yakalandılar. Gittikleri hastanelerde aradıklarını bulamayan hastalar geldikleri Lokman Hekim Van Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştular. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, Çanakkale’de yaşayan Necdet Öz isimli hastanın 2018 yılında bir devlet hastanesinde yapılan tedavi neticesinde glomus tümörü tanısı konduğunu söyledi. Önemli bir hastalık olması nedeniyle hastanın bunu üniversite hastanesindeki bir profesörle görüştüğünü belirten Dr. Başel, “Profesör hastayı muayene ediyor, filmlerine bakıyor ve hastaya ‘Bu çok ender görülen bir şey ve sende yoktur. Bu lenf bezidir’ diyerek bazı ilaçlar veriyor. Hastamız da mutlu bir şekilde evine gidiyor ve hastalığını unutuyor. 2022 yılında tekrar film çekiyor. Orada tümör baya büyümüş ve yaklaşık 3,5 santim oluyor. O dönemde de hastaya bilgi vermiyorlar. Hastamızın 2024’de filmleri çekiliyor ve tümör çok büyümüş. Artık her gittiği hekimde masada kalmaktan ve felç olmaktan bahsediliyor. Hastamızın hekime gittiğini, neden zamanında tedavi edilmediğini diyerek haklı olarak morali bozuluyor. Sonra bizimle iletişime geçtiler. Ben hastamıza her türlü güvenceyi verdim. Geliş ve gidiş biletlerini almalarını söyledim. Bundan daha büyük tümörleri de çıkardığımızı söyledik. Bilinen bir hastanede randevuları olmasına rağmen orayı iptal edip bize geldiler. Yakınları ‘orada ne işiniz var, İstanbul’da masada kalacak bir hastayı orada nasıl ameliyat edecekler’ demişler. Hasta ise bize inanıp, bize güvenip geldi. Geliş ve gidiş uçak biletlerini de almışlar. Ameliyatını yaptık. Şahdamarını sarmış olmasına rağmen damara hiç dokunmadan tümörünü çıkardık ve hiçbir komplikasyon gelişmedi. Tabi bu kadar büyük tümörlerde ses kısıklığı, yüz sinirinde, yutma ve dil sinirinde etkilenme bekleriz. Fakat bunlarla ilgili hiçbir komplikasyon gelişmedi. İnşallah birkaç gün içinde taburcu edeceğiz” dedi."Batının en batısından Van’ı tercih ettik"Çanakkale’den gelen Necdet Öz isimli hasta ise yaklaşık 5 yıl önce devlet hastanesinde şahdamarında tümör olduğunu öğrendiğini ve bundan emin olmak için üniversitedeki bir profesöre gittiğini söyledi. Profesörün öyle bir şey olmadığını, bir şekilde enfekte olup lenf bezinin şiştiğini söylemesi üzerine gönül rahatlığıyla evine gittiğini ifade eden Öz, “Dolayısıyla bunu önemsemedim. Eşim bu şişkinlik inmiyor deyince bir film çekildi. Bir arayış içerisine girdik. Glomus tümörü denildiği zaman oradaki başka bir profesöre danıştık. Bize üç doktor ismi verdi. Bunlarda Türkiye’nin en büyük özel hastanelerdeki en büyük profesörlerinden. Ama bizim tercih etmemizin en büyük sebebi glomus tümöründeki pratiklik. Halil hocamızın çok fazla pratiği vardı. Yani batının en batısından Van’ı tercih ettik. Bu bizim için de etrafımızdakiler için bir defanstı. Orada ne kadar markalı isim varken ‘neden Van’ı tercih ediyorsunuz’ dediler. Ama biz hocamıza güvendik Van’a geldik. Başarılı bir ameliyatla şifamızı bulduk. Hocama ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Sivas’tan gelen Arife Şahin isimli hasta da, bir ay önce hastalığını öğrendiğini belirterek, “Araştırmalar sonucunda tesadüfen Halil hocama ulaştık. Ameliyatımı oldum ve çok güzel geçti. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Bu tür rahatsızlığı olanlar hiç korkmasınlar. Buraya gönül rahatlığıyla gelebilirler” diye konuştu.