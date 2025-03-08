Bitlisli Eren ailesi tarafından yapımı devam eden 383 yataklı hastane ile kenttin sağlık alt yapısı diğer hastanelerle birlikte güçleniyor.Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş, Eren ailesi tarafından bağışlanan ve Türkiye tarihindeki en büyük sağlık bağışlarından biri olan Bitlis Eren Devlet Hastanesi’nin, şehrin sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendireceğini belirtti. Toplam 383 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede; 300 servis, 58 yoğun bakım ve 25 palyatif bakım yatağı bulunacağını belirten Güzeltaş, "İhtiyaç halinde 517 yatak kapasitesine çıkarılabilecek şekilde tasarlanan hastane, bölge şartlarına uygun modern bir yapı ve mimari ile inşa edilecektir. Bu büyük sağlık yatırımı, Bitlis’in önümüzdeki 25-30 yıllık sağlık ihtiyacını karşılamak üzere planlanmıştır. Ayrıca, hastane 3. basamak eğitim ve araştırma hastanesi standartlarına göre inşa edilecek olup, sağlık çalışanları için 10 bin metrekare kapalı alana sahip lojman da projeye dâhil edilecektir. Bu değerli katkılarından dolayı Eren ailesine, Bitlis halkı adına şükranlarımızı sunarız" dedi.