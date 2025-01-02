Battalgazi Belediyesi lise öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenleyecek. “Şampiyon Kim” adlı yarışma 27 bin TL’lik ödül havuzuyla gençlerin bilgi birikimini taçlandırmayı hedefliyor.Battalgazi Belediyesi’nin lise öğrencilerine yönelik düzenleyeceği bilgi yarışması, gençlere hem eğlenerek öğrenme hem de kendilerini geliştirme fırsatı sunacak. Başvuruları 6 Ocak 2025’te başlayacak yarışma, lise öğrencilerinden oluşan üç kişilik takımların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Yarışma boyunca genel kültür, tarih, coğrafya, edebiyat, matematik, güncel konular, spor ve din kültürü gibi geniş bir yelpazeden sorular yöneltilerek gençlerin farklı alanlarda kendilerini göstermelerine fırsat tanınacak. Yarışmanın ayırt edici özelliklerinden biri de takım ruhunu ve iş birliğini teşvik etmesi. Takımlar, bir kaptan seçerek ekip ruhunu güçlendirecek ve birlikte strateji üretecek. Sorular, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı uzman öğretmenler tarafından hazırlanacak, böylece yarışmanın adil ve güvenilir bir şekilde ilerlemesi sağlanacak.Büyük final Mayıs ayında28 Şubat 2025’e kadar sürecek başvuruların ardından, Mart ayında eleme turları başlayacak ve heyecan Mayıs ayındaki büyük finalde zirveye ulaşacak. Finale kalan takımlar, yalnızca bilgilerini değil, aynı zamanda takım çalışması ve stresle başa çıkma becerilerini de sergileyerek büyük ödüller için yarışacak. Yarışmada birinci olan takıma 12 bin TL, İkinci olan takıma 9 bin TL ve üçüncü olan takıma ise 6 bin TL para ödülü verilecek.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bu organizasyonla gençlere hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Gençlerimizi bilgi ve kültürle buluşturarak geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. Gençlerimiz bilgi yarışmasına hazırlanırken bilgilerini tazeleyip yeni bilgiler öğrenecek ve kendilerini geliştirecekler. Biz gençlerimizin her yönden donanımlı insanlar olmalarını, bilgili, birikimli, becerileri yüksek, birlikte hareket edebilecek bireyler olmalarını istiyoruz. Her alanda gençlerimizi destekleyeceğiz ve gençlerimizin geleceğe emin adımlar atması için onlara öncülük edeceğiz” dedi.Malatya’nın dört bir yanındaki lise öğrencileri, bu bilgi şölenine katılmak için 0552 956 9593 numaralı telefondan başvuru ve detaylı bilgi alabilecek.