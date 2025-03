Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’daki et ve süt ürünleri, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki mevcut durumunu ilk ağızdan alarak değerlendirdiklerini söyledi.Başkan Sekmen, Erzurum ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayan süt ve süt ürünleri üreticileriyle bir araya gelerek sektörün mevcut durumunu, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirterek, "Erzurum Ticaret Borsası Başkanımız Hakan Oral ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek şehrimizin et ve süt ürünleri, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki mevcut durumunu, gelişim alanlarını ve hayata geçirilecek projeleri değerlendirdik. Erzurum, sahip olduğu doğal kaynaklar ve üretim potansiyeliyle bu alanlarda önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor. Bizler de üreticilerimize her türlü desteği sağlayarak tarım ve hayvancılığın daha verimli, sürdürülebilir ve katma değerli hale gelmesi için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında, üreticilerimizin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini ele alırken, şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkı sunacak yeni projeleri masaya yatırdık. Erzurum’u tarım ve hayvancılıkta daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.