Sağlık çalışanlarının kariyer gelişimi ve motivasyonu açısından büyük önem taşıyan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” için düzenli takvim oluşturulması talep edildiğini ifade eden Genç Sağlık Sendikası Elazığ Şube Başkanı Timur Gök, sınavların her yıl belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.Genç Sağlık Sendikası Elazığ Şube Başkanı Timur Gök, sağlık çalışanlarının kariyer gelişimi için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının her yıl düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtti. Sınav tarihleriyle ilgili belirsizliklerin çalışanları mağdur ettiğini vurgulayan Gök, Sağlık Bakanlığından net bir sınav takvimi açıklaması beklediklerini ifade etti. Genç Sağlık Sendikası olarak sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Gök, düzenli sınavların sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını dile getirerek, ’’Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi için, sağlık çalışanlarının sürekli gelişimi ve kariyer planlaması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının belirli aralıklarla ve düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Ancak, bu sınavların ne zaman yapılacağı konusunda yaşanan belirsizlikler, çalışanları mağdur etmekte ve kariyer planlamalarını olumsuz etkilemektedir. Sağlık çalışanları, kamu hizmetinde yer alan ve toplum sağlığını korumak için büyük bir özveriyle görev yapan önemli bir meslek grubudur. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, çalışanların kariyer gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır. Ancak, sınavların ne zaman yapılacağı konusundaki belirsizlikler, çalışanların moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyerek, iş verimliliğini düşürmektedir” dedi.Her yıl düzenli olarak yapılacak olan bu sınavların, çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve kariyerlerinde ilerlemeleri için bir fırsat sunacağını aktaran Gök, ’’Aynı zamanda sağlık sisteminin genel verimliliğini artırmaya yardımcı olacak, çünkü çalışanlar kariyer gelişimi konusunda net bir yol haritasına sahip olacaklardır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının belirli aralıklarla yapılması, çalışanların sadece kariyer hedeflerine ulaşmalarını değil, aynı zamanda işlerine olan bağlılıklarını ve motivasyonlarını artıracaktır. Çalışanlar, emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıklarında, işlerine daha fazla odaklanacak ve sağlık hizmetlerinin kalitesi artacaktır. Bu da sağlık sisteminin daha verimli ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacaktır. Sınavların düzensiz yapılması, sağlık çalışanlarının kariyer planlarını sürekli belirsizlik içinde bırakmakta, çalışma şevkini ve iş barışını olumsuz etkilemektedir. Çalışanlar, geleceklerini planlayamamakta ve bu durum büyük bir motivasyon kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının, özverili emeklerinin karşılığını alabilmesi için bu sınavların belirli bir takvim doğrultusunda ve her yıl düzenli olarak yapılması zorunludur. Sağlık çalışanlarının her yıl düzenli olarak yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile kariyerlerinde ilerlemeleri sağlanmalıdır. Bu sınavların belirli bir takvim doğrultusunda yapılması, tüm çalışanlar için eşit ve adil bir fırsat oluşturacaktır. Sınavların düzenli ve adil bir şekilde yapılması, tüm sağlık çalışanlarına eşit fırsatlar sunarak kamu görevlilerinin daha şeffaf bir ortamda kariyerlerini şekillendirmelerini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.