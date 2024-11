Ağrı’da 45 yıllık öğretmenlik hayatının son 9 yılını kızıyla aynı okulda görev yaparak tamamlamaya hazırlanan Recep Kasar, meslek hayatındaki son Öğretmenler Günü’nü öğrencilerine ve okuluna veda ederek geçirdi.Ağrı’da 1979 yılında öğretmenliğe başlayan ve 45 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekli olmaya hazırlanan Recep Kasar, son 9 yılında Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulunda öğretmenlik yapan kızı Kübra Sultan Gökçe ile çalışma şansı elde ederek meslek hayatına unutulmaz bir anı bıraktı. Son Öğretmenler Günü’nde kızını sınıfında ziyaret eden Recep Kasar, öğretmenliğe başladığı dönemde kendisine verilen önlüğü kızına hediye ederek başarılarla dolu geçen 45 yılının emekli olduktan sonra kızı tarafından devam ettirilip yeni kuşaklara aktarılması temennisinde bulundu. Daha sonra son kez ders zilini çalan Kasar, öğrencilerin kendisine gösterdiği sevgi seli karşısında gözyaşlarını tutamayarak mesleğine veda etti.İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yaklaşık 40 yıl önce kurulan ve kentin eğitim tabanında çok büyük yeri olan İbrahim Çeçen İlkokulu’nun temelinin atıldığı dönemlerde öğretmenlik yaptığını belirten Müdür Yardımcısı Recep Kasar, yine İbrahim Çeçen tarafından yaptırılan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra İbrahim Çeçen ilkokulunda kendisiyle beraber öğretmenlik yapma fırsatı bulan kızı Kübra Sultan Gökçe ile çalışmaktan duyduğu gururu dile getirerek, “Kızım İbrahim Çeçen Bey’in yaptırdığı üniversiteden mezun olduktan sonra yine İbrahim Çeçen tarafından yaptırılan İbrahim Çeçen İlkokulu’nda öğretmenlik yapıyor. Ben de bu okulda müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Görev sürem doldu, emeklilik günüm geldi. Ben de önlüğümü çıkarıp kızıma devredeceğim. O da aynı şekilde bu öğretmenlik mesleğini ondan sonra gelecek nesle devretsin. Benim 4 tane öğretmen olan çocuğum var ve bunların hepsi İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden mezun oldu. Torunum bu okulda birinci sınıf öğrencisi, annesi başka bir sınıfta sınıf öğretmeni ve bende bu okulda müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum" şeklinde konuştu."Bu kadar yıl emek verdiği için babam adına çok mutluyum"Babasıyla aynı okulda görev yapmanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Kübra Sultan Gökçe, "Yaklaşık 9 yıldır babamla aynı okulda görev yapıyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum bunun için. Onun tecrübelerinden faydalandığım için çok mutluyum. Onunla görev yapmak benim için çok büyük bir gurur. Çok duygusalım, onunla görev yaptığım süre boyunca elini üzerimden hiç çekmedi. Hem evde hem de okulda birlikteydik. Bu bir kız çocuğu için çok anlamlı. Onun gitmesi beni biraz üzüyor ama biz yine beraberiz. Bu kadar yıl emek verdiği için onun adına çok mutluyum. İnşallah biz de onun gibi bir öğretmen oluruz. Babamın son Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. O bizim her yaşımızda öğretmenimiz" ifadelerine yer verdi.İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yaptırılan ve her türlü donanıma sahip olan ilkokul ve üniversiteden öğrenci olarak mezun olan kişilerin öğretmen sıfatıyla yeniden aynı okullara döndüğünü söyleyen Gökçe, “Ben İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden mezun oldum ve İbrahim Çeçen İlkokulu’nda göreve başladım. Benim de şu an stajyerlerim var ve onlar da şu an İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde okuyan arkadaşlar. Bu bir döngü aslında. İbrahim Çeçen İlkokulu’nda okuyan öğrencilerimiz de yine İbrahim Çeçen Üniversite’sine gidiyorlar ve oradan mezun olduktan sonra tekrar buraya öğretmen olarak dönüyorlar. Bu çok güzel bir şey. Stajyer arkadaşlarımıza da tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz" dedi.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan Ömer Ülkü, İbrahim Çeçen’in eğitime sadece okullar yaparak değil öğrencilere de İbrahim Çeçen Vakfı olarak burs imkanı sağlamanın yanı sıra mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda da destek verdiğini ifade ederek, "Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu’nda stajyer öğretmenlik yapıyorum. Burayı ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. İbrahim Çeçen’in sadece üniversite yaptırdığını biliyordum ama sadece burada değil başka şehirlerde de okullar yaptırdığını öğrendim. Öğrencilere burs imkanı sağlıyormuş. bu okula gelince buranın üst düzey donanıma sahip olduğunu gördüm. İbrahim Çeçen’in eğitime ve öğrencilere çok büyük destek verdiğini öğrenmiş oldum. Okulumuzda uzman öğretmenler var, müdürlerimiz çok yardımcı oluyor. Başta İbrahim Çeçen olmak üzere rektörümüze, hocalarımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.