Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çimenli köyü Borsa İstanbul İlköğretim Okulundaki öğretmenleri ziyaret ederek kendilerine karanfil takdim etti.Hakkari’nin Çimenli köyü Borsa İstanbul İlköğretim Okulunu ziyaret eden jandarma ekipleri, öğretmenlerle bir araya geldi. Burada Öğretmenler Günü’nü kutlayan jandarma ekipleri, günün anısına kendilerine karanfil takdim etti. Öğretmenler ile birlikte şehit olan öğretmenler anısına fidan dikimi yapan jandarma ekipleri, dikilen fidanlara şehit öğretmenlerin isimlerini verdi. Burada kısa bir konuşma yapan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, "Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenleri rahmet ve minnetle anıyor, bu kutsal görevi özverili bir anlayışla sürdüren tüm öğretmenlerimizin ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz" dediler.