Organ Bağışı Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Tunceli Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Birten Gökalp, bağışlanan her organın yaşama tutunan bir insan olduğunu söyledi.Tunceli Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Birten Gökalp, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Organ bağışı için 18 yaşını doldurmuş olmak, akli dengesinin yerinde olması ve iki şahit huzurunda bağış formunun doldurulması gerektiğini kaydeden Gökalp, bunların yanı sıra kişinin öldükten sonra aile izninin de olması gerektiğini belirtti. Bağışlanabilecek organlar hakkında bilgi veren Gökalp, “Kalp, böbrek, karaciğer, akciğer, pankreas, ince ve kalın bağırsak, üst ve alt ekstremite, üst ve alt solunum yolları ve kornea bağışlanabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı da 6 Mart 1980 tarihinde organ bağışının caiz olduğunu ilan etmiştir’’ dedi.Organ bağışının önemine vurgu yapan Gökalp, “Her yıl binlerce insan organ nakli beklerken hayatını kaybediyor. Her yıl nakil olabilecek binlerce organ, nakil bekleyenlerin umutlarıyla birlikte toprağa gömülüyor. Dünyada her on dakikada bir kişi, organ yetmezliğine girebiliyor ve yine her 17 dakikada bir kişi, organ yetmezliği yüzünden hayatını kaybediyor. Unutmayalım ki bağışlanan organ, yaşama tutunan bir insandır” şeklinde konuştu.